Gazze için yürüyen İslami Dayanışma Platformu Levent'te saldırıları protesto etti - Son Dakika
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Gazze için yürüyen İslami Dayanışma Platformu Levent'te saldırıları protesto etti

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Gazze için yürüyen İslami Dayanışma Platformu Levent\'te saldırıları protesto etti
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İslami Dayanışma Platformu, Levent'te Filistin'e destek için yürüyüş düzenleyerek İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti. Platform Sözcüsü Mustafa Yılmaz, Gazze'de sağlık tesislerinin hedef alındığını belirterek insani yardım için diplomatik girişim çağrısı yaptı.

İslami Dayanışma Platformunca, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından bir araya gelen grup, Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte "Susma, göz yumma" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Yaşasın İslami mücadelemiz" sloganları attı.

Güzergahtaki bazı sürücüler korna çalarak gruba destek verirken, çevredeki bazı vatandaşlar da sloganlara eşlik etti. Polis ekipleri yürüyüş boyunca çevrede güvenlik önlemi aldı.

Caminin yakınındaki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önüne gelen grup adına basın açıklamasını yapan İslami Dayanışma Platformu Sözcüsü Mustafa Yılmaz, Gazze'de sağlık tesislerinin hedef alındığını ve ilaç ile tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşandığını belirtti.

Yılmaz, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için diplomatik girişim çağrısında bulundu.

Gazze'nin gündemde tutulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Gazze'yi konuşmayı asla bırakmayalım, Filistin'i konuşmayı bırakmayalım." dedi.???????

Kaynak: AA
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