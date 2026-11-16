TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hiçbir ülkenin, başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez." dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Parlamenter Toplantısı'nın açılışı, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşti.

TBMM'nin ev sahipliğinde ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) işbirliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı'na 55 ülkeden aralarında parlamento başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu üst düzey heyetler katıldı.

Kurtulmuş, Ethno Belek Otel'deki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, COP31 kapsamında düzenlenen parlamenter toplantısına ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin bu yıl birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptığını anlatan Kurtulmuş, TBMM'nin de parlamenter diplomasi kapsamında önemli organizasyonlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kurtulmuş, bunlardan birinin de COP31 Parlamenter Toplantısı olduğunu söyleyerek, "Özellikle COP31'de engin liderlik vizyonuyla bu toplantının oluşmasında, fikirlerinin ortaya çıkmasında büyük emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve az evvel burada sizlere hitap eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a bu toplantının organizasyonunda gösterdikleri üstün emekler ve vizyon dolayısıyla şükranlarımı ifade ediyorum." diye konuştu.

İklim değişikliğinin yalnızca toplantılarda konuşularak çözülebilecek bir konu olmadığını belirten Kurtulmuş, iklim değişikliği ve neden olduğu felaketlerin çözümünün genç nesillerin beklentilerinin ilk sırasında bulunduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, iklim değişikliği ile çevre felaketlerinin ülkesel ve bölgesel sorunların ötesinde uluslararası bir mesele olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sellerden fırtınalara, ısının artmasından toprağın çölleşmesine, kuraklığa ve maalesef insanlığın önleyemediği fevkalade güçlü orman yangınlarına kadar karşılaştığımız felaketlerin tamamının sebebi bizatihi insanoğludur. Bunlara her ne kadar doğal afetler adını veriyor olsak da bunların hiçbirisi doğal, kendiliğinden oluşmamıştır. Bizatihi insanoğlunun yıllar süren ihmali, doğaya karşı yıllardır süren hoyratça davranışları sonucu ortaya çıkmış ve giderek eksponansiyel bir şekilde güçlenen çevre felaketleridir. Bunun için sıradan, sadece söz söyleyerek değil, bu toplantının ana başlığında da ifade edildiği gibi müzakere, mutabakat ve aksiyon fikriyle hareket ederek hemen bugünden itibaren en önemli tedbirleri en ciddi şekilde uygulama mecburiyetimiz vardır."

Dünyanın bu hale gelmesindeki temel nedenlerden birinin de "insanın doğaya sahip olma iştahı ve vahşi kapitalizmin kar elde etme hevesi" olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu anlayış nedeniyle toprağın ve suyun hoyratça kullanıldığını, nehirlerin büyük bir kısmının kirletildiğini ve toprakların çölleştiğini belirtti.

Kurtulmuş, bu kar elde etme amacı ve dünyayı sömürme iddiasının uzayı da neredeyse "uyduların mezarlığı" haline gelebilecek bir felaketle karşı karşıya bıraktığına dikkati çekti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden evvel, alacağımız, bilimsel olarak uygulayacağımız tedbirlerden evvel ilk yapmamız gereken şey düşünce değişikliğini sağlamak, bir büyük paradigma değişikliğini temin etmek ve yerkürenin bizim babamızın malı değil, bize Cenab-ı Allah tarafından bahşedilmiş olan bir emanet olduğu bilincini yeniden kazanmaktır. Bana sorarsanız, 'insanlık çevreyle ilgili neyi kaybetti' derseniz tam da kaybettiği şey budur. Bu dünya, bu kainat, yeryüzü, gökyüzü, her yer bizim babamızın malı değil, bize emanet bırakılmış olan bir yerdir. Bizim vazifemiz de bu emaneti çok daha güzel, çok daha güçlü bir şekilde sonraki nesillere aktarmaktır.

İşte onun için özellikle her gün giderek artan bu çevre felaketlerini önlemek için hep birlikte samimiyetle, kararlılıkla, ortak programlar içerisinde hareket ederek yeryüzünü yeniden güvenli, sürdürülebilir ve gerçekten bütün insanlığın ortak mirası olan bir hale döndürmemiz lazım. Burası bizim ortak evimizdir. Bu nehirler, bu denizler, bu okyanuslar, bu dağlar, bu ovalar hiç kimsenin şahsi malı değildir. Dolayısıyla bu anlayışla hareket etmek ve iklim değişikliği konusundaki felaketlere karşı çok daha güçlü bir hazırlık dönemini bir an evvel sonlandırmak durumundayız."

İklim değişikliğiyle mücadelede hiçbir ülkenin sorumluluktan kaçamayacağını belirten Kurtulmuş, "İnsanlığa karşı sorumluluk hiçbir ülkeye 'çevreye tahribat ne olursa olsun ben bununla ilgilenmiyorum' dedirtmez, dedirtemez. Hiçbir ülkenin, başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, en başta dünyayı en fazla kirleten ve çevre tahribatına neden olan ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelede ellerini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Bütün ülkelerin bu çevre felaketinden korunmak için ortak bir çabanın paydaşı olması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Ayrıca dünyadaki iklim felaketinden neredeyse doğrudan etkilenen, çoğu yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin de altına girmekte olduğu bu yüklerde onların da yükünü hafifletecek birtakım uluslararası mekanizmaları kurmak zorundayız." dedi.

Kurtulmuş, "Hiç kimseye bu süreçte 'herkes eşit olarak bu sürece katılsın' denilebilecek bir noktada değiliz. Herhangi bir ülkeye, kendi imkansızlıkları dolayısıyla iklim konusundaki atacağı adımları atmadığı takdirde, herhangi bir şey sorabilmekten önce, onlara iklim finansmanına erişmekte uluslararası imkanları eşit ve adil bir şekilde sağlamak durumundayız." diye konuştu.

"İsrail'in zeytin ağaçlarını kesmesi dünya çevre tahribatında şampiyonluk kazanan bir uygulama olmuştur"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünyadaki küresel adaletsizliklerin daha fazla artmasına neden olan çevre ve iklim felaketlerini önlemek için öncelikle küresel sistemdeki adaletsizlikleri ve çifte standartları da ortadan kaldırmak gerektiğinin altını çizdi.

Savaşların, ve çatışmaların dünyaya büyük zararlar verdiğini dile getiren Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Modern zamanların en büyük barbarlıklarından birisi olarak gündemimize gelmiş olan ve ne yazık ki önlenemediği için hala devam eden Gazze ve Filistin'deki soykırım dolayısıyla yaşadığımız çevre tahribatları insanlığın tarih defterinde en hazin sonuçlardan birisi olarak yer almaktadır. İsrail'in 3 yılı aşkın bir süredir çoğu kadın ve çocuk 75 bin sivil insanın ölmesine neden olduğu bombardımanla, sadece tahrip olan Gazze değil, Filistin toprakları ve oradaki insanların yaşadığı temiz çevredir. Sadece orayla da kısıtlı kalmamaktadır, o bölgede devam eden bu tahribatın bütün çevreye de zarar verdiğini herhalde konuyla ilgili herkes yakından bilmektedir.

Ayrıca İsrail'in soykırımcı hükümetinin bu süre içerisinde devam ettirdiği ve şimdiye kadar hiç görülmemiş uygulamalardan birisi de Filistinlilerin dedelerinden, atalarından, babalarından kalan topraklarındaki o canım, zor yetişen, dünyanın en nadide ağaçlarından olan zeytin ağaçlarını köklerinden çıkartıp sökmeleri, zeytin ağaçlarını kesmeleri dünya çevre tahribatında şampiyonluk kazanan bir uygulama olmuştur. Dolayısıyla insanlık olarak tamamına yakını insanoğlunun eliyle oluşan bu çevre tahribatına karşı sadece duyarlı olmak değil, aynı zamanda engelleyecek bir feraseti de kararlılığı da ortaya koymamız lazım."

Kurtulmuş, TBMM ve PAB ile ortaklaşa organize edilen toplantıdaki müzakerelerde çevre tahribatını önleyecek yeni bir dünyanın oluşması için önemli konuların gündeme geleceğini belirtti.

Türkiye'nin çevre konusunda önemli adımlar attığını ve bu adımları atmaya da devam edeceğini ifade eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden evvel 2021 yılında Paris Anlaşması'nın kabul edilmesi, arkasından TBMM'de 2025'te çok kapsamlı bir çevre kanununun kabul edilmesi bizim için çok önemli adımlardı. Aynı şekilde 2024-2028 dönemini de kapsayan 10. Kalkınma Planı'nda çevreyle ilgili çok net ve kesin kuralların konulmuş olması da fevkalade önemlidir. Her yıl bütçemizde çevreyle ilgili yeterli, gerekli ayrımlar yapılıyor ve bu konuya özel bir dikkat sarf ediyoruz.

Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 sıfır emisyon hedefiyle ortaya koyduğu, Türkiye'nin kabul ettiği yeni çevre politikaları da önümüzdeki dönemde çevre konusunda atacağımız adımlara öncülük edecektir. Yine benzer şekilde Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi, Birleşmiş Milletlerin denetiminde bir küresel projeye dönüşmüş ve derin toplumsal etkiler oluşturmaya başlamıştır."

"TBMM olarak çevreyle ilgili konularda da somut adımlar atmayı bir vazife olarak telakki ettik"

"TBMM olarak bizler de sadece yasa çıkaran, bazı konularda kararlar alan bir parlamento olmanın ötesinde çevreyle ilgili konularda da somut adımlar atmayı bir vazife olarak telakki ettik" ifadesini kullanan Kurtulmuş, TBMM'de yeşil parlamento anlayışıyla yürütülen çalışmaları anlattı.

Konya'da tahsis edilen arazide kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile TBMM'nin mevcut elektrik tüketiminin tamamının karşılanmasını hedeflediklerini anlatan Kurtulmuş, "Yine aynı şekilde Meclisin hem Ana Binası hem de Halkla İlişkiler Binası yeşil dönüşüme uygun bir şekilde dizayn edilmiş ve yeşil sertifika almayı başarmıştır. Kağıtsız parlamento çalışmasıyla da parlamentodaki milyonlarca sayfa basılı kağıdın oluşmasının önüne geçilmiş, dijital parlamentoda önemli adımlar atılmıştır. Bu ve benzeri adımlarla birlikte sadece yasa çıkaran bir kurum olmak değil, inşallah bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde çevreyle ilgili duyarlılığı benimseyen örnek bir parlamento olmak için TBMM üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir." bilgilerini verdi.

Kurtulmuş, "Eğer böylesine büyük tahribatlarla, aklımızın alamayacağı çok büyük çevre tahribatlarıyla karşılaşmak istemiyorsak hemen şimdi, bugünden itibaren başlayarak sadece sözü değil, sadece işimize geldiği kadarıyla değil, insanlığın işine yarayacak şekilde aksiyonu gerçekleştirmek durumundayız. Yoksa yarın gerçekten vaktin çok geç olduğunu, artık geri dönüşü mümkün olmayan büyük ve kalıcı tahribatlarla karşı karşıya kalacağımızı göreceğimizden endişe ediyorum." dedi.

Kurtulmuş, TBMM ile iş birliğinde bulundukları toplantıya ev sahipliği yaptığı için PAB'a teşekkür etti, görüşmelerin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile PAB Başkanı ve Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick de parlamenterlere hitap etti.