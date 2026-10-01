Zeytin Konseyi, Batı Şeria\'da 2026\'da 8.400 asırlık ağacın söküldüğünü belirtti

CENİN, 1 Ekim (Xinhua) -- Filistin Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Direktörü Fayyad Fayyad, Batı Şeria'daki zeytin sektöründe meydana gelen zararın bu yıl daha da arttığını söyledi.

Fayyad Xinhua'ya yaptığı açıklamada, 2026'nın başından bu yana 8.400'den fazla asırlık zeytin ağacının İsrail güçleri tarafından kökünden söküldüğünü veya kesildiğini belirtti. Fayyad bu rakamın, 2010-2025 yıllarında yaklaşık 250 bin olduğunu ifade etti.