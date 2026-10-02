Kerec'te Can Feda'ya kayıtlı 100 binden fazla İranlı ABD, İsrail'e karşı slogan attı - Son Dakika
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Kerec'te Can Feda'ya kayıtlı 100 binden fazla İranlı ABD, İsrail'e karşı slogan attı

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ABD ve İsrail saldırıları sonrası başlatılan Can Feda sistemine kayıtlı İranlılar, Besic Güçleri öncülüğünde Kerec'te gösteri düzenledi. 100 binden fazla kişi ABD ve İsrail aleyhine slogan attı; gösteride Zülfikar füzesi sergilendi, kefen giyenler görüldü.

İran'da, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından halkın savaşa gönüllü katılımı için başlatılan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı İranlılar, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic Güçleri öncülüğünde Elburz eyaletinin Kerec kentinde gösteri düzenledi.

Kerec sokaklarını dolduran 100 binden fazla İranlı, Hizbullah flaması ve İran bayrakları taşıyarak ABD ile İsrail aleyhine sloganlar attı.

İran'ın ABD ve İsrail ile savaşta kullandığı askeri ekipmanlar ile Zülfikar füzesinin sergilendiği gösteriye sivillerin yanı sıra askeri unsurlar da katıldı.

Bazı katılımcıların kefen giydiği gösteride, çok sayıda çocuğun da aileleriyle alanda bulunduğu görüldü. Gösteriye katılan bazı kadınların ise uzun namlulu silahlar taşıması dikkati çekti.

Alanda, ABD ve İsrail'in Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden çocukların posterleri de sergilendi.

İran'da halkın savaşa gönüllü katılımını sağlamak amacıyla başlatılan "Can Feda" sistemine 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı öne sürülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kerec'te Can Feda'ya kayıtlı 100 binden fazla İranlı ABD, İsrail'e karşı slogan attı - Son Dakika
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