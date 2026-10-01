İran, BAE\'nin Netanyahu\'yu ağırlamasının olumlu sonuç doğurmayacağı uyarısı yaptı

TAHRAN, 1 Ekim (Xinhua) -- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlamasının "olumlu sonuçlar" doğurmayacağı uyarısında bulundu.

Rezai çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, BAE'nin ABD'nin askeri üslerine ev sahipliği yapmasının ülkeye güvenlik sağlamadığı gibi, Netanyahu'yu konuk etmesinin de olumlu sonuçlar getirmeyeceğini söyledi.

Netanyahu'nun ofisinden pazartesi günü yapılan açıklamada, Netanyahu'nun önceki gün BAE Devlet Başkanı'nın daveti üzerine ülkeyi ziyaret ettiği ve iki liderin görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel sorunları ele aldığı belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise salı günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun BAE ziyaretini kınayarak, İsrail'in bölgedeki varlığının sonuçlarının "çok tehlikeli" olduğu uyarısı yaptı.

Bakanlık, bölge ülkelerinin, İsrail'in "yıkıcı varlığı" için zemin hazırlamaktan ve topraklarının istikrarı bozucu eylemler için bir üs haline gelmesine izin vermekten kaçınması gerektiğini vurguladı.