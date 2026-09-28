Kefiye taktı, işten çıkarıldı: ABD'li milyarderi suçladı

ABD'nin New York kentinde Filistin'i simgeleyen kefiye takan Yuen Lee, spor salonunda sözlü tacize uğradığını ve yaşananların ardından işini kaybettiğini öne sürdü. Lee, işten çıkarılmasının arkasında İsrail'e desteğiyle bilinen milyarder Bill Ackman'ın bulunduğunu iddia etti.

SPOR SALONUNDA KEFİYE TARTIŞMASI

Lee'nin sosyal medyada paylaştığı görüntüye göre olay, New York'taki bir spor salonunda yaşandı. Lee, kefiye taktığı için bir kişinin kendisine sözlü olarak tepki gösterdiğini söyledi.

Söz konusu kişinin kendisini kefiye nedeniyle "terörist" olmakla suçladığını belirten Lee, kendisinin ise Filistin'e verdiği desteği dile getirdiğini aktardı.

Lee, yaşanan tartışma sırasında kendisini tehdit altında hissettiğini ve karşı tarafa ağır ifadeler kullandığını söyledi. Tartışmanın ardından olay sosyal medyaya taşındı.

ACKMAN'IN PAYLAŞIMI SONRASI İŞTEN ÇIKARILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Lee'nin iddiasına göre olayın sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar, kendisinin sözlerinin yer aldığı videoyu çalıştığı şirketi de etiketleyerek paylaşmaya başladı.

ABD'li milyarder Bill Ackman da bu paylaşımlardan birini kendi hesabından yeniden yayınladı ve Lee'nin çalıştığı şirketi etiketledi.

Lee, Ackman'ın paylaşımının ardından işinden çıkarıldığını belirterek, milyarderin işten çıkarılmasını istediğini öne sürdü.

Lee, yaşananları anlatırken, Filistin'e destek verdiği için organize bir sosyal medya kampanyasının hedefi olduğunu ve bunun sonucunda işini kaybettiğini savundu.

BILL ACKMAN FİLİSTİN-GAZZE TARTIŞMALARINDAKİ TUTUMUYLA BİLİNİYOR

Milyarder Bill Ackman, İsrail'e yönelik açık desteği ve ABD'deki üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin yanlısı protestolara ilişkin açıklamalarıyla daha önce de gündeme gelmişti.

Ackman ayrıca, eski Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay'in istifası için yürütülen kampanyaya destek veren isimler arasında yer almıştı. Gay, kampüslerde antisemitizm ve ifade özgürlüğü tartışmalarının odağında kalmış ve Ocak 2024'te rektörlük görevinden ayrılmıştı.