Arakçi, Guterres'e ABD ve İsrail saldırılarına karşı BM'yi sessiz kalmamaya çağırdı - Son Dakika
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Arakçi, Guterres'e ABD ve İsrail saldırılarına karşı BM'yi sessiz kalmamaya çağırdı

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Arakçi, Guterres\'e ABD ve İsrail saldırılarına karşı BM\'yi sessiz kalmamaya çağırdı
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BM Genel Sekreteri Guterres, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile New York'ta BM 81. Genel Kurulu temaslarının son gününde görüştü. Arakçi ABD ve İsrail saldırılarını eleştirip BM'ye sessiz kalmama çağrısı yaparken, Guterres taraflara müzakere çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile New York'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında ABD'nin New York kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi. BM Genel Kurulu temaslarının son gününde gerçekleşen kabulde, bölgedeki gerilim ve diplomatik çözüm arayışları ele alındı.

'BM, ABD VE İSRAİL'İN İHLALLERİNE SESSİZ KALMAMALI'

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Arakçi, ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarına dikkat çekti. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ABD'nin hukuk ihlallerine ve tehditlerine karşı BM ve üye ülkelerin sessiz kalmaması gerektiğini belirten Arakçi, Washington yönetimine yönelik açık bir kınama çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail'in müzakerelerin sürdüğü dönemlerde İran'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini, deniz ablukası ve ekonomik baskıların devam ettiğini kaydeden Arakçi, ülkesinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını vurguladı. Arakçi, ABD'nin son 10 yılda taahhütlerine uymayarak diplomasiye ihanet ettiğini ve bölgedeki güvensizliğin ana kaynağı olduğunu ifade etti.

GUTERRES'TEN DİPLOMASİ VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

Guterres ise BM Genel Kurulu haftası boyunca çatışmayı sona erdirmeye yönelik yürütülen diplomatik temasları memnuniyetle karşıladığını aktardı. Bölgesel barışın sağlanması için diplomasi vurgusu yapan Guterres, taraflara söz konusu diplomatik çabaları kararlılıkla sürdürmeleri ve aralarındaki görüş ayrılıklarını barışa ulaşmak amacıyla müzakereler yoluyla çözüme kavuşturmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA
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