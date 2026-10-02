Gazze\'de enkazdan çıkarılan 105 Filistinli için toplu cenaze töreni düzenlendi

Gazze'de enkazdan çıkarılan 105 Filistinli için toplu cenaze töreni düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazze'de 25 Ekim 2023'teki İsrail saldırısında ölen 105 Filistinli için toplu cenaze töreni düzenlendi. Gazze Sivil Savunma Müdürü Raed Al-Dahshan, kalıntıların yaklaşık üç yıl sonra enkazdan çıkarıldığını belirterek ağır iş makineleri için uluslararası topluma çağrı yaptı.
GAZZE, 2 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in 25 Ekim 2023'te Gazze'deki bir yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 105 Filistinli için perşembe günü toplu cenaze töreni düzenlendi.
Gazze Sivil Savunma Müdürü Raed Al-Dahshan, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ekiplerinin saldırıdan yaklaşık üç yıl sonra El-Tac yerleşim bölgesinin enkazından 105 kişiye ait kalıntıları çıkardığını söyledi.
Filistin bayraklarına sarılan cenazeler, enkaz bölgesinden başlayan törenle son yolculuklarına uğurlandı.
Al-Dahshan, çatışmalar sırasında yıkılan binaların enkazı altında 7.000'den fazla kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini belirtti. Yetkili, cenazelerin çıkarılması için gereken ağır iş makinelerinin sağlanması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Enkazlarda yürütülen arama faaliyetleri, Gazze Sivil Savunma biriminin 19 Temmuz'da başlattığı çalışmaların ikinci aşaması kapsamında gerçekleştiriliyor. Toplam 800 çalışma saatini kapsayan süreçte, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde yıkılan 147 evin enkazında arama yapılıyor.
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