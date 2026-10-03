İsrail Remal'de El Asala binasını vurdu, en az 5 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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İsrail Remal'de El Asala binasını vurdu, en az 5 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı

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İsrail Remal\'de El Asala binasını vurdu, en az 5 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı
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İsrail'in Gazze'nin batısındaki Remal Mahallesi'nde El Asala binasını hedef alan hava saldırısında en az 5 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı. Saldırı öncesi tahliye uyarısı yapılmadı, ölenler arasında yaşlı bir Hristiyan kadın ile kızının da bulunduğu 4 kadın var.

(ANKARA) - İsrail'in Gazze'nin batısındaki Remal Mahallesi'nde bir apartman dairesine düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Gazze'de geçen yıl ABD öncülüğünde yürürlüğe giren ateşkese rağmen, bölgede İsrail saldırıları sürüyor.

Gazze'nin batısındaki Remal Mahallesi'nde bir apartman dairesine düzenlenen hava saldırısında, en az 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Bölgedeki sağlık personelinin medyaya verdiği bilgilere göre, saldırı erken saatlerde Remal Mahallesi'ndeki El Asala binasını hedef aldı. Saldırı öncesinde herhangi bir tahliye uyarısı yapılmadı.

Saldırıda hedef alınan dairenin yanı sıra binanın alt katlarında da ağır hasar meydana geldi. Filistin Sivil Savunma ekipleri, saldırının ardından çıkan ve yaklaşık bir saat süren yangını söndürürken, enkaz altında kalan kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hayatını kaybedenler arasında yaşlı bir Hristiyan kadın ve onun kızı olmak üzere 4 kadının bulunduğunu bildirildi. Yaralanan 6 kişi ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Gazze kentinin en yoğun yerleşim bölgelerinden biri olan Remal'de, yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin geçici barınaklarda kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: ANKA
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