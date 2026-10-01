Bakan Yardımcısı Özel, Konya\'daki Filistin Gençlik Forumu açılışında konuştu

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, İslam İşbirliği Teşkilatı Konya 2026 Gençlik Başkenti etkinlikleri kapsamında Konya'da düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, İslam İşbirliği Teşkilatı Konya 2026 Gençlik Başkenti etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu işbirliğinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nun açılışında konuşma yaptı. Bakan Yardımcımız Özel, konuşmasında, Filistin meselesinin Türkiye'nin dış politikasındaki öncelikli konumuna dikkat çekerek, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarının sona erdirilmesi ve kardeş Filistin halkının haklarının korunması için uluslararası platformlarda yürüttüğümüz çabalara değindi."