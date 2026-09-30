Suriye'nin Kuneytra ilinde üzüm hasadı İsrail ihlalleri nedeniyle aceleyle yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'nin Kuneytra ilinde üzüm hasadı İsrail ihlalleri nedeniyle aceleyle yapılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye\'nin Kuneytra ilinde üzüm hasadı İsrail ihlalleri nedeniyle aceleyle yapılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuneytra'da üzüm hasadı, İsrail'in toprak ihlalleri ve güvenlik sorunları nedeniyle zorlu başladı; çiftçiler mahsulü aceleyle toplamak zorunda. Yetkili Muhammed Davud, çiftçilerin arazilerine ulaşamadığını, düşük fiyat ve artan maliyetlerin üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Suriye'nin Kuneytra ilinde en önemli tarımsal ürünlerin başında gelen üzümün bu yılki hasadı, İsrail'in bölgedeki toprak ihlalleri ve buna bağlı güvenlik sorunlarının gölgesinde başladı.

İsrail ordusunun bölgeye yönelik baskınları, üreticilerin bağlarda yeterli süre çalışmasını engellerken çiftçileri mahsulü aceleyle toplamaya mecbur bırakıyor.

Yörede farklı tür ve renklerde üretilen üzümler; sofralık tüketimin yanı sıra ihraç ediliyor, kuru üzüm ve pekmez yapımında da yoğun şekilde kullanılıyor.

Kuneytra'da yüzyıllardır sürdürülen bağcılık geleneği; İsrail'in bölgedeki toprak ihlalleri nedeniyle yaşanan güvenlik sorunları, düşük taban fiyatları ve giderek tırmanan maliyetler nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

İsrail'in ihlalleri üzüm üretimini etkiliyor

Kuneytra Tarım Müdürlüğü Tarım İşleri ve Bitki Koruma Dairesi Başkanı Mühendis Muhammed Davud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki İsrail saldırıları ve ihlalleri nedeniyle yaşanan güvenlik istikrarsızlığının tarımı olumsuz etkilediğini söyledi.

Mühendis Davud, "Çiftçiler arazilerine ulaşamıyor ve tarlalarındaki ürünleri hasat edemiyor. Bu durum üretimde büyük kayıplara yol açarken vatandaşların geçim kaynaklarını da olumsuz etkiliyor." dedi.

Kuneytra'nın zeytin, incir ve üzüm başta olmak üzere çok sayıda tarımsal ürünle öne çıktığını belirten Davud, üzümün bölgenin en önemli ürünlerinden biri olduğunu ifade etti.

Davud, üzümün nesilden nesile aktarılan geleneksel bir ürün olduğunu dile getirerek, "Babadan ve dededen kalma bu ürün sofralık olarak tüketilmesinin yanı sıra ihraç ediliyor. Ayrıca kuru üzüm ve özellikle Kuneytra'nın meşhur üzüm pekmezinin yapımında kullanılıyor." açıklamasını yaptı.

Düşük fiyatlar ve artan maliyetler üreticiyi zorluyor

Bu yıl hasat döneminin genel olarak geciktiğini aktaran Davud, "Çiftçiler ürünlerini pazara indirdiğinde ise fiyatların biraz düşük olması nedeniyle zarar ediyor. Çiftçiler ürünlerini pazarlayabilecekleri yollar bulmaya çalışıyor." diye konuştu.

Davud, çiftçilerin bir yandan güvenlik istikrarsızlığından, diğer yandan piyasanın ürünlerine iyi fiyat vermemesinden endişe ettiklerini söyleyerek, şunları aktardı:

"Buna ek olarak gübre ve ilaç gibi üretim maliyetlerinin artması da çiftçiler üzerindeki baskıyı artırdı ve tarımsal yatırımların bir miktar gerilemesine neden oldu."

Üreticiler bağlarını yeniden canlandırmak istiyor

Kuneytra'nın Emel Çiftlikleri bölgesinde üzüm yetiştiren çiftçi Muhammed Hasan da bölgeye yerleştikleri 1990'lı yıllarda üzüm yetiştiriciliğinin yaygın olmadığını, farklı bölgelerdeki üreticilerin üzüm bağlarını gördükten sonra bu ürüne yöneldiklerini söyledi.

Hasan, "Bölgemizde savaş yaşandığı dönemde devrik rejim güçleri ve (rejim yanlısı) Şebbihalar tarafından çiftçilerin su pompaları çalındı. Zarar gördük ve uzun süre kendi arazilerimize girmemiz engellendi." dedi.

Bölgede istikrarın sağlanması halinde birçok kişinin yeniden üzüm bağları kurmayı düşündüğünü belirten Hasan, Kuneytra'da üzüm yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılabileceğini ifade etti.

Arazilerine erişim sorunu bağları da etkiliyor

İsrail'in çiftçilerin arazilerine girişini engellemesinin üzüm bağlarını susuz bıraktığını anlatan Hasan, asmanın suya ihtiyaç duyduğu dönemlerde uzun süre susuz kalmasının hastalıklara ve ürün kaybına yol açtığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Üzüm asması suya alışkındır. Susadığında 'susuzluk hastalığı' dediğimiz bir durum ortaya çıkar. O dönemde yaşananların büyük etkisi oldu. Buradaki asmaların çoğu, arazilerimize girmemizin engellenmesi ve yaşanan ihmal nedeniyle zarar gördü. İnşallah bölgede yeniden istikrar olduğunda, çok sayıda insanın üzüm bağları kurmayı ve üzüm yetiştiriciliğini yeniden güçlü şekilde canlandırmayı düşündüğünü göreceğiz. İnsanlar üzüm yetiştiriciliğinin en iyi seçenek olduğunu gördü."

Üzüm üreticisine pazarlama esnekliği sağlıyor

Üzümün bölgedeki temel tarım ürünlerinden biri olduğunu belirten Hasan, savaş yıllarında yaşanan güvenlik sorunlarının üretimi doğrudan etkilediğini kaydetti.

Hasan, üzümün yöredeki iklim koşullarına dayanıklı olduğuna dikkati çekerek, ürünün pazarlanmasında da diğer bazı meyvelere kıyasla üreticiye daha fazla zaman kazandırdığını söyledi.

Son olarak Hasan, pazarlama stratejisini ve ürünün avantajlarını şu sözlerle anlattı:

"Her gün bir ton üzüm toplayıp bütün sezonu düşük fiyattan kapatmak yerine, ürünü peyderpey piyasaya sürüyorum. Fiyat yükseldiğinde yeniden mahsul indirebiliyorsunuz. Bu nedenle üzümü tercih ediyorum. Üzüm ihracata ve buradaki hava koşullarına dayanıklı, getirisi de iyi."

Kaynak: AA
GüvenlikEkonomiGüncelİsrailSuriyeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
11:38
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 12:15:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Suriye'nin Kuneytra ilinde üzüm hasadı İsrail ihlalleri nedeniyle aceleyle yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei