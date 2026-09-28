Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Abbas\'a vize engeline sert tepki: İnsanlık adına utanç verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'deki Filistin tablosuna sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı, Abbas'ın salonda bulunamamasını eleştirirken Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelerin Türkiye'nin gündemindeki öncelikli başlıklardan biri olduğunu söyledi.

ABBAS'IN BM'YE GİTMESİNE VİZE ENGELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası konuşmasında bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi: "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu sene de vize engeli sebebiyle Genel Kurul'a bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram, kan kokan, savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas vize engeli nedeniyle BM'ye video göndererek seslenmişti

"DURUŞUMUZU ASLA BOZMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yalnızca kendi adına değil Filistinliler ve bölgedeki siviller adına da konuştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Tabii, biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazzeli kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye bölgemizde terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz."

"BUGÜN GEÇMİŞE KIYASLA DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında Türkiye'nin dış politikadaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var."