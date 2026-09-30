İsrail'i alarma geçiren uçakta dehşet! Çığlıklar kamerada - Son Dakika
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İsrail'i alarma geçiren uçakta dehşet! Çığlıklar kamerada

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Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı. Uçak penceresinden kaydedilen videoda yolcuların panik içindeki çığlıkları duyulurken, kokpitte iki pilot arasında yaşandığı belirtilen arbedenin ardından uçak Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı.

Dubai- Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan ve Suudi Arabistan'a acil inişle sonuçlanan olayın ardından, uçuş sırasında kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Uçak penceresinden çekilen videoda şehir manzarası ve uçağın kanadı görülürken, arka planda yolcuların panik halinde çığlık attığı duyuluyor.

UÇAKTA ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ

Uçuş sırasında bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde uçağın havada olduğu ve aşağıda yerleşim alanlarının bulunduğu görülüyor. Görüntüler sakin görünse de kaydın ses bölümünde uçak içerisindeki paniğin boyutu ortaya çıkıyor.

Videoda yolculardan yükselen çığlıklar ve korku dolu sesler duyulurken, uçaktakilerin yaşanan olağanüstü durum nedeniyle büyük panik yaşadığı anlaşılıyor.

KOKPİTTE ARBEDE YAŞANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail basınına yansıyan son bilgilere göre olayın merkezinde kokpitte yaşanan bir arbede bulunuyor. Pilotlardan birinin uçağı kasıtlı olarak sert şekilde aşağı yönlendirmiş olabileceği, ikinci pilotun ise buna müdahale ettiği öne sürüldü.

Bir yolcu da uçuş sırasında kokpit tarafından bağırışlar duyulduğunu, kapının açılmasının ardından içeride kan gördüğünü ve pilotlardan birinin kesici aletle yaralandığını iddia etti.

YOLCULAR DA MÜDAHALE ETTİ

İsrail basınındaki iddialara göre kokpitte başlayan kavgaya kabin ekibiyle birlikte bazı yolcular da müdahale etti. Daha önce ortaya çıkan fotoğraflarda da olaya müdahale ettiği belirtilen bir yolcunun tişörtü ve pantolonunda yoğun kan lekeleri görülmüştü.

Uçaktaki yolculardan biri, olay sırasında bir noktada hayatta kalamayacaklarını düşündüklerini anlattı.

SUUDİ ARABİSTAN'A ACİL İNİŞ YAPTI

Uçak, yaşanan krizin ardından rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a yöneldi ve acil iniş gerçekleştirdi.

Olayın ilk dakikalarında uçaktan genel acil durumlarda kullanılan 7700 kodunun, ardından da uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılan 7500 kodunun gönderilmesi İsrail'i alarma geçirmişti.

Daha sonra İsrail Başbakanlığı Sözcüsü olayın uçak kaçırma olmadığını, pilotlar arasında kavga yaşandığının belirtildiğini açıklamıştı.

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