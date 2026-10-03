İran Kızılayı Başkanı savaşta 7.250'den fazla kişinin sağ kurtarıldığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Kızılayı Başkanı savaşta 7.250'den fazla kişinin sağ kurtarıldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Kızılayı Başkanı savaşta 7.250\'den fazla kişinin sağ kurtarıldığını açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivand, ABD ve İsrail'in başlattığı 40 günlük savaşta İran'da 7.250'den fazla kişinin enkaz altından sağ kurtarıldığını açıkladı. Kolivand, başarıyı modern ekipman kullanımına bağladı.

TAHRAN, 3 Ekim (Xinhua) -- İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivand, ABD ve İsrail tarafından başlatılan 40 günlük savaş sırasında İran'da 7.250'den fazla kişinin enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

İran İşçi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kolivand açıklamayı perşembe günü Tahran'da düzenlenen ve kuruma yeni kurtarma ile yardım araç ve ekipmanlarının teslim edildiği törende yaptı.

Kolivand, kurtarma operasyonlarındaki başarıyı modern ekipmanların kullanılmasına bağladı.

İran Kızılayı'nın filo ve ekipmanlarının son dönemde benzeri görülmemiş şekilde genişlediğini belirten Kolivand, ülke genelinde altı milyondan fazla gönüllü üyeye sahip olduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi, New York'ta eylül ayında düzenlenen basın toplantısında, ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarında, aralarında yüzlerce kadın ve çocuğun da bulunduğu 5.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaİsrailGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Montella’dan “istifa“ tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Telefon alacaklar dikkat Hesap değişti Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:16
Bölgede tansiyon yüksek Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:23:47. #.0.3#
SON DAKİKA: İran Kızılayı Başkanı savaşta 7.250'den fazla kişinin sağ kurtarıldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei