Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi - Son Dakika
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Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi

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Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi
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Erdek'te denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik 28 Eylül'de başlayan ve 5 gün süren "Sofralık Zeytin Yapımı Kursu" tamamlandı. Eğitimle yükümlülerin mesleki beceriler kazanması, çalışma hayatına hazırlanmaları ve farklı bir alanda deneyim edinmeleri hedeflendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik düzenlenen "Sofralık Zeytin Yapımı Kursu" tamamlandı. 5 gün süren kursta katılımcılara zeytinin sofralık hale getirilmesi uygulamalı olarak öğretildi.

Erdek'te 28 Eylül'de başlayan kurs, 5 günlük eğitimin ardından sona erdi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitimle yükümlülerin mesleki beceri kazanması, çalışma hayatına hazırlanması ve farklı bir alanda deneyim edinmesi amaçlandı.

UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ

Gıda Teknolojisi Alan Öğretmeni Özlem Sakın'ın verdiği eğitimlerde, sofralık zeytin yapımında kullanılan yöntem ve teknikler uygulamalı olarak anlatıldı. Kursiyerler, zeytinin işlenme sürecini uygulama yaparak öğrendi.

KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kursun kapanış programına Erdek Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Ali Büyüktaş, Şube Müdürleri Ahmet Aydın ve Tarkan Yılmaz ile Halk Eğitimi Merkezi personeli katıldı. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan ve Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz de eğitim sürecini yakından takip ederek kursun yürütülmesine katkı verdi.

Yetkililer, bu tür meslek edindirme çalışmalarının denetimli serbestlik sürecindeki yükümlülerin çalışma disiplini kazanması ve topluma yeniden kazandırılması açısından önem taşıdığını ifade etti. Programda kursun düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara, eğitmen Özlem Sakın'a ve kursa katılan yükümlülere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
BalıkesirZeytinGüncelEğitimEylülSon Dakika

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