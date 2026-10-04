Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti - Son Dakika
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Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti

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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, milli arada tedavisini sürdürmek için gittiği Nijerya'da doğup büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Osimhen'in, asker ve uzun namlulu silah taşıyan güvenlik görevlileri eşliğinde sokaklarda dolaşması dikkat çekti. Yıldız futbolcunun mahalledeki görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli arada ülkesi Nijerya'ya giderek çocukluğunun geçtiği Lagos'taki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti. Yıldız futbolcu, yıllar sonra döndüğü mahallesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Osimhen'in ziyareti sırasında sokakların farklı noktalarına yıldız futbolcunun posterlerinin asıldığı görüldü. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Osimhen'in eski komşularıyla da sohbet ettiği aktarıldı.

UZUN NAMLULU KORUMALAR EŞLİK ETTİ

Ziyaretten paylaşılan görüntülerde en fazla dikkat çeken ayrıntı ise Osimhen için alınan güvenlik önlemleri oldu. Nijeryalı golcünün çevresinde çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu, bazı korumaların uzun namlulu silah taşıdığı görüldü.

Osimhen'in kalabalığın arasında güvenlik güçleri eşliğinde ilerlediği anlar kısa sürede dikkat çekti.

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti

ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ MAHALLEYE DÖNDÜ

Osimhen'in ziyaret ettiği Olusosun, yıldız futbolcunun doğup büyüdüğü ve futbol yolculuğunun ilk yıllarını geçirdiği bölge olarak biliniyor.

Nijeryalı yıldızın ziyareti sırasında çocukluğunda eğitim gördüğü Olusosun Community School'a da gittiği belirtildi.

TEDAVİSİNİ NİJERYA'DA SÜRDÜRÜYOR

Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'tan izin alarak milli arayı ülkesinde geçirme kararı aldı.

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti

Galatasaray'ın sağlık kontrollerinde yıldız futbolcunun sağ adduktor kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı.

Osimhen'in tedavi programının aksamaması için fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını Nijerya'da sürdürdüğü, milli aranın ardından Türkiye'ye dönerek takımla çalışmalara başlamasının beklendiği belirtildi.

Victor OsimhenGalatasarayNijeryaFutbolSporSon Dakika

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