ABD'nin Orta Doğu'ya deniz piyade tümeni ve üçüncü uçak gemisini göndereceği belirtildi - Son Dakika
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ABD'nin Orta Doğu'ya deniz piyade tümeni ve üçüncü uçak gemisini göndereceği belirtildi

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ABD'nin Orta Doğu'ya USS Theodore Roosevelt ve deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldığı belirtildi. İsrail basınına göre üçüncü uçak gemisi ve ikinci deniz piyade tümeni bölgeye gönderilecek; kararın Trump'ın İran'a saldırı tehditlerinin ardından alındığı ileri sürüldü.

ABD'nin Orta Doğu'ya "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan i24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin üçüncü uçak gemisi ve ikinci deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceği aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın kasımdaki ara seçimlerden sonra İran'a yeniden saldırı düzenleyecekleri yönündeki tehditlerinin ardından alındığı ileri sürüldü.

The Hill gazetesi, USS Theodore Roosevelt'in bölgede bulunan gemilerden birinin yerini almak için Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını yazdı.

USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye dönmüştü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'nin Orta Doğu'ya deniz piyade tümeni ve üçüncü uçak gemisini göndereceği belirtildi - Son Dakika
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