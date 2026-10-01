Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv\'i 109 sayıyla bozguna uğrattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ikinci haftasında Sırbistan'da konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'i 109-93 yendi.

BEŞİKTAŞ MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılan maça, Nowell, Morgan ve Zizic'in basketleriyle iyi başlayan siyah-beyazlılar, 5. dakikayı 12-6 üstün geçti. İyi oyununu sürdüren Beşiktaş, çeyreğin son dakikasında farkı çift haneye (17-27) çıkardı. Beşiktaş, son saniyelerde Wallace'ın 2 sayılık basketine engel olamasa da çeyreği 27-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda Berk Uğurlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş, bu oyunculara Omoruyi ve Dotson'un da katılmasıyla 14. dakikanın sonunda 16 sayılık fark (25-41) yakaladı. Siyah-beyazlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle isabet sağlamasına rağmen savunmada sorun yaşadı ve Maccabi, 18. dakikada farklı 6 sayıya indirdi: 44-50. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen siyah-beyazlı takım, devre arasına 52-46 önde girdi.

İYİ OYUN İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Beşiktaş, Wilbekin'in etkili oyunuyla 24. dakikada farkı yeniden çift haneye çıkardı: 50-61. Farkı çift hanelerde tutan siyah-beyazlılar, son çeyreğe 78-63 önde geçti.

13 YIL SONRA TARİHİ GALİBİYET

Yakaladığı farkın avantajını iyi kullanan Beşiktaş, sahadan 109-93 galip ayrıldı. Tarihinde daha önce sadece 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, ikinci kez katıldığı organizasyonda ilk kez 100 sayı barajını aştı. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde üçüncü kez karşılaştığı İsrail temsilcisi karşısında ilk galibiyetini elde etti. Avrupa Ligi'ne 13 sezon sonra katılan ve ilk hafta maçında İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 yenilen Beşiktaş, ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Maccabi ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

EN SKORER İSİMLER

Siyah-beyazlılarda yirmişer sayı üreten Brown ile Wilbekin galibiyette başrolü oynadı. Dotson ise 17 sayıyla galibiyete katkı verdi.