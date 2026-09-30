İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Sıla, sağlığına Türkiye'de kavuşacak - Son Dakika
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İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Sıla, sağlığına Türkiye'de kavuşacak

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İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Sıla, sağlığına Türkiye\'de kavuşacak
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- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda omurgasından yaralanan 6 yaşındaki Filistinli Sıla Ebu Kerim'in tedavisi Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semih Kıvanç Olguner: "Sıla'ya elimizden gelenin fazlasını yaparak, inşallah onu tekrar sağlıklı günlerine kavuşturacağız"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu omurgasından yaralanarak dik durma ve normal oturma yetisini kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Sıla Ebu Kerim, Türkiye'de sağlığına kavuşmayı bekliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında oyun oynadığı sırada şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Sıla Ebu Kerim'in tedavisi Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semih Kıvanç Olguner, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirilen Sıla'nın sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sıla'nın yardım çığlıklarının Türkiye tarafından duyulduğunu ifade eden Olguner, "İlk andan beri Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanı'mız süreçle son derece yakından ilgilendiler ve desteklerini her zaman bize ilettiler." dedi.

Olguner, şu an tetkikleri devam eden Sıla'nın yürüme fonksiyonlarının normale göre biraz zayıf olduğunu dile getirdi.

Omurilik ve omurgadaki yaralanmaların tedavisinin zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Olguner, şöyle konuştu:

"Omurilikteki ve omurgasındaki yaralanmaya bağlı olarak omurgada bir kararsızlık ve zayıflık durumu var. Öncelikle bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla omurgada yapacağımız işlem bir platinleme cerrahisi. Bu yaş gruplarında titiz, hassas ve özellikli bir cerrahi uygulamak gerekiyor. Yaklaşık 3 saat sürecek bir ameliyat olacak. Sonrasında yoğun bakım süreci olabilir, olmazsa direkt servise alabiliriz."

Ameliyatın ardından küçük kızın fizik tedaviye alınacağını ifade eden Olguner, "Sıla'ya elimizden gelenin fazlasını yaparak, inşallah onu tekrar sağlıklı günlerine kavuşturacağız." dedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim"

Sıla'nın annesi Nur Khsmıs Ali Banat da kendilerine yardım eli uzatan Türkiye'ye teşekkür etti.

Gazze'de kızının ameliyat olmadığı için zor günler geçirdiğini anlatan Banat, şöyle konuştu:

"Yardım istedik, sadece Türkiye yardımcı oldu, başka devletler yardımcı olmadı. Gazze'den çıktık çıkalı Türkiye bizi bırakmadı, her zaman yanımızdalar. Onlar olmasaydı şimdi burada olmazdık. Türkiye'ye bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi bize yardımcı oluyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. O olmasa, bize el uzatmasaydı biz şimdi bu durumda olmazdık."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaşmıştı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da İsrail'in saldırısı sonucu omurgasından yaralanan Filistinli Sıla'nın, Türkiye'de tedaviye alındığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetmişti:

"İnsanlığın Vicdanı Türkiye. İsrail'in insanlık dışı saldırılarında omurgasından yaralanan Filistinli evladımız Sıla'yı Adana Şehir Hastanemizde tedavi altına aldık. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, yavrumuzun yeniden sağlığına kavuşması için gerekli tüm tıbbi süreçleri titizlikle yürütüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, masumların ve mazlumların sığınağı, insanlığın vicdanı olmaya kararlılıkla devam edecek. Geçmiş olsun Sıla."

Kaynak: AA
Gazze ŞeridiTürkiyeİsrailSağlıkAdanaSon Dakika

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