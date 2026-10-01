UNICEF\'e göre Lübnan\'da 2 Mart\'tan bu yana en az 261 çocuk hayatını kaybetti

BEYRUT, 1 Ekim (Xinhua) -- BM Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), İsrail-Hizbullah çatışmasının Lübnan'da uzun süredir devam eden ekonomik krizi daha da derinleştirmesiyle ülkedeki her 5 haneden 4'ünün temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını bildirdi. Kurum, giderek daha fazla çocuğun açlıkla karşı karşıya kaldığını, eğitimlerinin kesintiye uğradığını ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin kısıtlandığını belirtti.

UNICEF'in çarşamba günü açıkladığı anket sonuçlarına göre, ankete katılan hanelerin yüzde 22'si çocuklarının aç yattığını belirtirken, 5 yaşından küçük çocuğu bulunan hanelerin yalnızca yüzde 10'u yeterli ve besleyici gıda imkanı sağlayabildiğini ifade etti.

Maddi sıkıntılar sağlık hizmetlerine erişimi de kısıtladı. Hanelerin yüzde 31'i, başta ailelerin sağlık hizmetlerini karşılayamaması nedeniyle çocuklarının ihtiyaç duydukları tıbbi bakımdan yararlanamadığını bildirdi.

Ankete göre, hanelerin yüzde 14'ünde en az bir çocuğun çalıştığı tespit edilirken, bu oran Ocak 2025'te kaydedilen oranın iki katından fazla oldu.

UNICEF'in Lübnan Temsilcisi Marcoluigi Corsi, "Lübnan'daki çocuklar ve gençler, hiçbir çocuğun taşımak zorunda kalmaması gereken bir yükü omuzlamak zorunda bırakılıyor" dedi.

Ayrıca çatışmalar da çocuklar üzerinde ağır sonuçlara yol açtı. 2 Mart'tan bu yana en az 261 çocuk hayatını kaybederken, 1.056 çocuk da yaralandı. UNICEF, yaralanan çocukların yaklaşık yüzde 12'sinde kalıcı engellilik durumu oluştuğunu tahmin ediyor.

Eğitim de çatışmalardan ciddi şekilde etkilendi. 436 okulun hasar görmesi veya yıkılması, yaklaşık 100.000 çocuğun sınıflardan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı. Öte yandan 86 öğretmen hayatını kaybetti veya yaralandı.

Çatışmaların çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri de geniş çapta hissediliyor. UNICEF'e göre son altı ayda yaklaşık 770.000 çocuk psikolojik sorun yaşadı. Hanelerin yarısından fazlası çocuklarının duygusal durumunun kötüleştiğini belirtirken, yüzde 63'ü çocuklarının kaygılı veya gergin olduğunu bildirdi.

Corsi, "Acil ve sürdürülebilir önlemler alınmaması halinde, bir nesil çocuk ve gencin bu krizin izlerini yetişkinlik dönemine taşıma riski bulunuyor" ifadelerini kullandı.