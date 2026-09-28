Mücteba Hamaney, düşmanın Umman Denizi'nin ötesine ilerleyemediğini söyledi - Son Dakika
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Mücteba Hamaney, düşmanın Umman Denizi'nin ötesine ilerleyemediğini söyledi

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İran dini lideri Mücteba Hamaney, ülkeyi geçmişteki aşağılanma dolu günlerine döndürmek isteyen düşmanın Hürmüz Boğazı'nda ağır darbeler aldığını savundu. Hamaney, bu nedenle düşmanın Umman Denizi'nin ötesine ilerleyemediğini ve denizin yakında onlardan arınacağını söyledi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, İran'ın düşmanlarının ülkeyi geçmişteki "aşağılanma dolu günlerine" geri döndürmeyi istediğini savunarak, "O günlerde İran'ın güneyindeki iki deniz, düşman güçlerinin cirit attığı yerlerdi. Ancak bugün Hürmüz Boğazı'nın muhafızları tarafından aldıkları ağır darbeler nedeniyle Umman Denizi'nin ötesine ilerleyemiyor. Çok yakında Umman Denizi de onlardan arınacak" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, yayımladığı açıklamada ABD ve İsrail ile savaşa ve İran'ın gelecekteki durumuna ilişkin mesajlar verdi. İran basınında yer alan haberlere göre Hamaney, İran'ın düşmanlarının ülkeyi "geçmişteki aşağılanma dolu günlerine" geri döndürmeyi istediğini savunarak, "Ülkemizi geri döndürmek istedikleri günler, İran'ın geri kalmışlık, aşağılanma, dışa bağımlılık ve utançla dolu olduğu günlerdi. Oysa bugün içinde bulunduğumuz günler, ilerleme, onur, bağımsızlık ve yüksek itibarla dolu. Bugün bazıları bizi dünyanın dördüncü süper gücü olarak görüyor" dedi.

"Düşman, aldıkları ağır darbeler nedeniyle Umman Denizi'nin ötesine ilerleyemiyor"

Hamaney, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına yönelik uyguladığı ablukayı da işaret ederek, "O günlerde İran'ın güneyindeki iki deniz, düşman güçlerinin cirit attığı yerlerdi. Ancak bugün cesur savaşçılar ve Hürmüz Boğazı'nın muhafızları tarafından aldıkları ağır darbeler nedeniyle Umman Denizi'nin ötesine ilerleyemiyorlar. Ne zaman böyle bir riski göze alsalar kendilerine zarar verdiler; çok yakında Umman Denizi de onlardan arınacak" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri, "Düşmanın sistemimizin toplumsal tabanını sürekli zayıflatmaya çalıştığı günler vardı. Ancak bugün toplumun farklı kesimleri, aralarındaki belirgin farklılıklara rağmen Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere meşru topraklarını korumak için harekete geçiyor" dedi.

"Düşmanımızın geri dönmesini istediği o günler geçmişte kalmıştır"

Hamaney, "Geçmiş ile bugün arasındaki bu karşılaştırma daha da genişletilebilir ancak aziz İran halkının bir hizmetkarı olarak ilan ediyorum ki, düşmanımızın geri dönmesini istediği o günler geçmişte kalmıştır ve bir daha asla tekrarlanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamaney, eski İran dini liderleri Ruhullah Humeyni ve Ali Hamaney'i de anarak, "Gelecek günler bu günlerden çok daha görkemli olacaktır. Çünkü İran'a dayatılmış savaşların derinlerinden çıkan anka kuşu, düşmanın baskıları sonucunda artık o kadar büyümüştür ki, uçuşunun gölgesi düşman topraklarının üzerine düşmektedir" dedi.

Hamaney ayrıca, Eylül 2024'te İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı anarak, Hizbullah'ın Lübnan'da İsrail ordusunun işgaline karşı verdiği mücadeleyi de destekledi.

Kaynak: İHA
Hürmüz BoğazıUmman DeniziPolitikaGüvenlikDünyaİranSon Dakika

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