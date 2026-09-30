Netanyahu, Flydubai pilotunun uçağı düşürmeye çalıştığı değerlendirmesini aktardı - Son Dakika
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Netanyahu, Flydubai pilotunun uçağı düşürmeye çalıştığı değerlendirmesini aktardı

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Netanyahu, Flydubai pilotunun uçağı düşürmeye çalıştığı değerlendirmesini aktardı
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Flydubai uçağındaki pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı yönünde bir değerlendirme olduğunu, bıçaklı saldırının yolcu ve mürettebat tarafından engellendiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na inen uçakta kaptan ve yardımcı pilot yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dubai'den Tel Aviv'e giden uçağın pilotunun uçağı düşürmeye çalıştığının değerlendirildiğini söyledi.Uçak, olayın ardından rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a indi.Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan Çarşamba sabahı erken saatlerde kalkan Flydubai uçağı, uçuşun ikinci saatinde acil durum sinyali verdi.İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na gitmekte olan FZ1073 sefer sayılı uçak, rotasını değiştirmek zorunda kaldı ve Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusundaki Tebük Havalimanı'na indi.Takip verileri, uçağın irtifasında olay anlarında beş bin metrelik ani bir düşüş yaşandığını gösterdi.İnişin ardından yerel basına konuşan yolcular, uçağın kokpitinde bıçaklı saldırı yaşandığını anlattı.Netanyahu da olayla ilgili açıklamasında, bir yolcu ile mürettebattan birinin kokpite girerek "bıçaklama eylemini gerçekleştiren pilotu" etkisiz hale getirdiğini söyledi.Netanyahu ayrıca, kendisiyle konuşan İsrailli bir yolcunun, kokpite bir mürettebat üyesiyle birlikte girip "bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren pilotu" etkisiz hale getirmeden önce "uçağın dönmeye başladığını ve alçalışa geçtiğini" anlattığını söyledi.

Uçakta en az 150 kişi bulunuyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu, yolcuların "neredeyse tamamının" İsrailli olduğunu söyledi.Netanyahu, gözaltına alınan pilotun Suudi yetkililer tarafından sorgulandığını da aktardı.Tebük Havalimanı'nın sahibi olan şirket, uçağın kaptan pilotu ile yardımcı pilotunun yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Flydubai uçağındaki yolcular Tebük'ten kalkan bir kurtarma uçağıyla akşam saatlerinde İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildiler.Yolcuların büyük kısmının hiçbir yara almadığı açıklandı.Netanyahu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğrafta, İsrail Başbakanı'nın üzerinde kan izleri olan bir yolcuyla buluştuğu ve bu kişinin kokpite girerek olaya müdahale eden yolcu olduğu belirtildi. Uçuş sırasında ne oldu?Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçağı, Çarşamba günü TSİ 06.05'te (yerel saatle 07.05) Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı.Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre uçak, kalkıştan yaklaşık iki buçuk saat sonra, TSİ 08.21 civarında Suudi Arabistan üzerindeyken hızla alçaldı. İki dakikadan kısa sürede 17 bin fitten (5 bin metreden) fazla irtifa kaybetti.Birkaç dakika sonra uçak, genel acil durumları bildirmek için kullanılan 7700 kodunu verdi. Ardından, uçak kaçırma durumunu bildiren 7500 koduna geçti.Kısa süreliğine Ürdün hava sahasına giren uçak, TSİ 08.40'ta dönüş yaparak yeniden Suudi Arabistan hava sahasına girdi. Daha sonra iniş için manuel olarak alçalmaya başladı.

Bir saatten kısa süre sonra uçak yeniden 7700 koduna döndü.Konum verilerine göre uçak, TSİ 09.58'de Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusundaki Tebük Havalimanı'na indi.İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, olayı "cihatçı terör saldırısı girişimi" olarak nitelendirdi. BBC, acil durum ekipleri veya soruşturmayı yürüten yetkililerden saldırının nedenine ilişkin resmi bir açıklama alamadı.'Her yerde kan vardı'Uçaktaki yolcular farklı medya kuruluşlarına tanıklıklarını anlattı.Yasmin Abukasis, uçakta bulunan kızının anlattıklarını Reuters haber ajansına aktardı: "Uçak kontrolden çıkmaya başlayınca herkes çığlık atmaya ve öleceğini düşünmeye başlamış. Birkaç dakika sonra diğer iki pilot kontrolü devralmış. Derken bazı İsrailliler bir adamın üzerine atılmış. Adam elindeki bıçakla, pilotu öldürmeye çalışıyormuş. Adamın elini etkisiz hale getirip yere yatırmışlar. Etraf kan gölüne dönmüş."

İsmini vermeyen bir başka yolcu ise Jerusalem Post'a, yardımcı pilotun bıçaklanmasının ardından uçağın ön tarafındaki yolcuların saldırganı kokpitten çıkardığını, arka tarafta bulunan iki pilotun da uçağın indirilmesine yardım ettiğini söyledi.Uçakta bulunan Almog Itali de basına yaptığı açıklamada, uçağı indiren pilotlardan birinin İngiliz olduğunu belirtti.Itali, diğer pilotun Avrupalı olduğunu söyledi ancak hangi ülkeden olduğunu belirtmedi.Olayla ilgili hangi tepkiler verildi?Olaydan kısa süre sonra İsrail ve Suudi Arabistan hava kuvvetleri savaş uçaklarını havalandırdı. Netanyahu da acil istişarelerde bulundu.Çarşamba günü daha sonra yaptığı açıklamada Netanyahu, yaşananları "çok ciddi bir güvenlik olayı" olarak nitelendirdi.İsrail güvenlik güçlerinin, "yolcuların güvenliğinin sağlanmaya devam edilmesi" ve İsrail'e güvenle dönmeleri için ilgili makamlarla yakın temas halinde olduğunu söyledi.Netanyahu, "Olağanüstü beceri ve cesaret gösteren bu kahramanları selamlıyorum" dedi."Çok sayıda hayatı kurtardılar ve büyük bir felaketi önlediler."İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon ise Flydubai uçağındaki "kahraman" pilotun, yolcuları korumak için "aslan gibi mücadele ettiğini" söyledi.Danon, X'te yaptığı paylaşımda pilotun Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olduğunu belirtti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
Suudi ArabistanHavacılıkGüvenlikGüncelİsrailPilotTebükDünyaSon Dakika

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