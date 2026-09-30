Gazze\'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarında 8 Filistinli öldü, 23 kişi yaralandı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, en az 23 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze kentinin güneyindeki Tel Heva Mahallesinde bir aracı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze kentinde sağlık kaynakları, yaralılardan bazılarının durumunun "çok ağır" olduğunu ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktardı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da ekiplerin İsrail'in bir taksiye düzenlediği saldırının ardından 5 kişinin cenazesini Şifa Hastanesine, 13 yaralıyı ise Kudüs Hastanesine naklettiği belirtildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısında bulunan el-Mevasi el-Karara bölgesine İHA ile düzenlediği saldırısında Filistinli Muhammed Abdülaziz en-Neccar (38) hayatını kaybetti, bir kişi de orta derecede yaralandı.

Nasır Hastanesi'ndeki bir yetkili, Neccar'ın cenazesi ile yaralı kişinin Nasır Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Neccar'ın, Gazze'deki Evkaf ve Dini İşler Bakanlığına bağlı Kur'an-ı Kerim radyosunda dini programlar hazırlayıp sunduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze kentindeki Vahdet Caddesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında da bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi, eşi ağır yaralandı.

Sağlık kaynakları da İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin kuzeydoğusunda, El-Matahin kavşağı yakınlarında toplanan sivilleri hedef alması sonucu bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bir çocuğun yaralandığını belirtti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde boşaltılmış iki eve düzenlediği hava saldırıları ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusu ve güneyindeki Han Yunus kentinde ev ve çadırların hedef alması sonucu da 3'ü kadın 7 Filistinli yaralandı.