Tunuslu aktivist Miftah, Pepsi'nin dönüşüne karşı boykotu güçlü silah olarak niteledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunuslu aktivist Miftah, Pepsi'nin dönüşüne karşı boykotu güçlü silah olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunuslu aktivist Miftah, Pepsi\'nin dönüşüne karşı boykotu güçlü silah olarak niteledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'e desteği nedeniyle boykot edilen Pepsi, 1999'da üretimini durdurduğu Tunus pazarına Hindistanlı Varun Beverages üzerinden dönmeye çalışıyor. Tunuslu aktivist Meryem Miftah, Pepsi'nin dönüşüne karşı çıkarak boykot çağrısı yaptı ve yerel alternatifler istedi.

İsrail'e verdiği destek nedeniyle boykot edilen ABD'li içecek markası Pepsi'nin ürünlerinin, Hindistanlı bir şirket aracılığıyla 1999'da yerel üretime son verdiği Tunus pazarına yeniden girmeye çalışması boykot çağrılarını bir kez daha gündeme getirdi.

Tunus'ta İsraille ilişkilerin normalleşmesine karşı mücadele eden insan hakları aktivisti Meryem Miftah, AA muhabirine, Pepsi'nin ülke pazarına yeniden girme çabaları ve İsrail'le ilişkili şirketlere yönelik boykota ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tunuslu aktivist Miftah, Pepsi ürünlerinin ülke pazarına yeniden sokulması girişimlerinin, Tel Aviv hükümetiyle bağlantılı şirketlerin boykot edilmesi ve" normalleşme karşıtı yasa" çıkarılması çağrılarını da gündeme taşıdığını söyledi.

Pepsi ürünlerinin, Hindistan merkezli "Varun Beverages" grubu aracılığıyla yeniden ülkeye sokulmaya çalışıldığına dikkati çeken Miftah, "Bugün ekonomik işgal olarak değerlendirilebilecek bir durumla karşı karşıyayız ve normalleşme yapan şirketlere alternatif bulmakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

Hindistan merkezli şirketin fiilen Tunuslu bir şirketle ortaklık kurduğunu bildiren Miftah, "Şirket, aynı markayı, yani Pepsi içeceğini üretip üretmeyeceğini açıklamadı." ifadesini kullandı.

Hindistan merkezli şirketin "Pepsi" ile bir "franchise" (ticari imtiyaz) anlaşması bulunduğunu aktaran Miftah, "Pepsi"nin Tunus pazarından çekildiğini ve 1999'da ülkedeki yerel üretimini durdurduğunu anımsattı.

Miftah, Pepsi"nin Tunus pazarına muhtemel dönüşüne karşı çıkarak, "tüketicilere yerel alternatifler sunulması gerektiğini" vurguladı.

"Boykot küçümsenmemesi gereken bir silah"

Boykotun, İsrail'in Gazze'deki soykırım savaşı karşısında vatandaşların Filistinlileri desteklemek için kullanabileceği bir araç olduğunu vurgulayan Miftah, "Pepsi şirketinin geri dönmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Miftah, boykotun Filistin'e destek verilmesinin yanı sıra yerel üretime zarar veren şirketlerin piyasadan çıkarılmasının önünü açarak Tunus ekonomisine daha fazla alan sağlayacağını belirtti.

Siyonist şirketlere karşı verilecek ekonomik savaşın İsrail ordusunun insan kaynağını da zayıflatacağı tahmininde bulunan Miftah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri "toprağın değil çıkarların sahibi" şeklinde tanımladı.

Miftah, boykotu, "küçümsenmemesi gereken bir silah" olarak nitelendirerek, İsrail'in işgaline finansman sağlayan şirketlerin mali kaynakları kesildiğinde mücadelenin başarıya ulaşacağı görüşünü paylaştı.

İsraille normalleşme suç sayılmalı

İsraille normalleşmenin suç sayılması yönünde baskı yapılması gerektiğini belirten Miftah, bunun "aşamalı ve göreceli olarak, yaptırımlar veya vergilerin bir ölçüde artırılması şeklinde" yapılabileceğini söyledi.

boykotu, "küçümsenmemesi gereken bir silah" olarak nitelendirerek, İsrail'in işgaline finansman sağlayan şirketlerin mali kaynakları kesildiğinde mücadelenin başarıya ulaşacağıMiftah, normalleşmeyi suç sayan bir yasanın çıkarılması halinde boykot ihtiyacının ortadan kalkacağını kaydederek, "Gerçek ve sağlam bir cephe değil, yumuşak bir cephe olduğumuz için İsrail'le iş yapan şirketlerin ürünlerini boykot etmek, karşı karşıya olduğumuz duruma karşı kullanabileceğimiz çok güçlü araçlardan birisi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıEkonomiİsrailGüncelTunusPepsiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
14:12
Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır.
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır.
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 14:20:15. #7.12#
SON DAKİKA: Tunuslu aktivist Miftah, Pepsi'nin dönüşüne karşı boykotu güçlü silah olarak niteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei