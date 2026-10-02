Gazze'ye gitmek için onarılan Sumud Filosu gemilerinden ikisi İtalya'ya gönderildi - Son Dakika
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Gazze'ye gitmek için onarılan Sumud Filosu gemilerinden ikisi İtalya'ya gönderildi

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Gazze\'ye gitmek için onarılan Sumud Filosu gemilerinden ikisi İtalya\'ya gönderildi
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İsrail saldırısında motorları bozulan ve yelkenleri kırılan Küresel Sumud Filosu gemileri, Antalya'da yerli ve yabancı gönüllülerce tamir ediliyor. Buradaki 14 gemiden ikisi onarılıp İtalya'ya gönderildi, gemiler yeniden Gazze'ye yelken açmak için hazırlanıyor.

İsrail'in Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği saldırıda zarar gören bazı gemiler, aktivistlerin çabalarıyla Antalya'ya getirilerek bakıma alındı.

İsrail'in uluslararası sularda saldırıları sonucunda hasar alan gemilerden bir kısmı Antalya'ya getirildi. Motorları bozulan ve yelkenleri kırılan gemiler, tershanede yerli ve yabancı gönüllüler tarafından bakım ve onarıma alındı. Tamir edilen gemiler yeniden Gazze'ye yelken açmak için İtalya'ya gönderiliyor.

Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yola çıkan sivil insanları hedef alırken, gemilere de büyük hasar verdiğini söyledi.

Denizde bırakılan gemileri kurtarmak için seferber olduklarını anlatan Ordu, "Denizde sürüklenen gemileri tek tek toparlamaya çalışıyoruz. Kurtarma misyonu içerisindeyiz. Tekrar Gazze'ye çıkmak üzere bu gemileri tamir ediyoruz. Çeşitli lokasyonlarda farklı sayılarda gemilerimiz var. Burada da 14 gemimiz bulunuyor. Çeşitli ülkelerden gönüllü arkadaşlarımız buraya geliyor, onları koordine ediyoruz ve gemileri tamir ediyoruz. İki gemimizi tamir ettik, İtalya'ya yolladık." diye konuştu.

Sefer için hazırladıkları her geminin manevi bir anlam taşıdığını dile getiren Ordu, gemilere evlatları gibi bakarak bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Gemilerdeki hasarın İsrail'in ne denli saldırgan bir tutum içinde olduğunu gösterdiğini ifade eden Ordu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geminin direği kırılmış, motorların içerisine yüzey temizleyici, kahve dökülmüş, her bir geminin hortumu tek tek kesilmiş vaziyetteydi. Büyük gemilerle çarparak onlara bu hasarı verdiler, hiç üşenmeden o yelkenleri tek tek bıçakla yırtmışlar. Çok güzel yelkenlerimiz vardı. Arkadaşlar kendi el emekleriyle bir sanat icra ettiler burada."

Hasarların büyük olması nedeniyle bakım ve onarımlarının da zor geçtiğini söyleyen Ordu, tüm gönüllülerin özverili bir şekilde çalıştığını ifade etti.

"Düşman vazgeçmiyorsa biz hiç vazgeçemeyiz"

Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu vurgulayan Ordu, çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

İsrail'e karşı sergilenen mücadelenin yavaş da olsa sonuç vermeye başladığını aktaran Ordu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düşman vazgeçmiyorsa biz hiç vazgeçemeyiz. Dostumuz Filistinliler için burada ses olmaya çalışıyoruz. Canlılar üzerinden uygulanan şiddeti zaten biliyoruz, cansız varlıklara bile baktığımızda o uyguladıkları şiddet, nefret, kin, o vahşeti gözlerimizin önüne öyle bir seriyor ki, dünyaya şunu gösteriyor, İsrail her türlü şiddeti uygulamakta ısrarcı. Biz de her türlü direnişi uygulamakta ısrarcıyız."

Kaynak: AA
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