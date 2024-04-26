Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı - Son Dakika
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Spor

Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı

Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11\'de başladığı maçta golünü attı

Real Madrid'in Real Sociedad ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

26.04.2024 22:46  Güncelleme: 23:03
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Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında Real Sociedad'a konuk oldu.

LA LİGA'DA İLK KEZ 11'DE

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i bu karşılaşmada ilk 11'de oynattı. Arda, böylelikle ilk kez La Liga'da bir karşılaşmaya ilk 11'de başlamış oldu.

GOLÜNÜ ATTI

29. dakika Dani Carvajal'in pasında ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı

İşte gol anı;

Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
GÖRÜNTÜ: S SPORT

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Son Dakika Spor Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu: Tesadüfi basit bir gol. 4 51 Yanıtla
    abuzer demir: bence golü izlememişsin ya da futboldan anlamıyorsun bu adamın attığı golü halı sahada atamazsın 6 3
  • Eyes Power: milli gurur :) 22 2 Yanıtla
  • ferhat eser: yahu abartmayın Beşiktaşlı nihat kahveci La ligada Gol kralı oldu biz bukadar uçmadık 2 1 Yanıtla

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