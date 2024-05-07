Hamas Heyeti: İsrailli Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Ateşkes Görüşmeleri Son Şans - Son Dakika
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Politika

Hamas Heyeti: İsrailli Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Ateşkes Görüşmeleri Son Şans

Hamas yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye saldırısının ardından devam eden ateşkes görüşmeleri için Mısır'a gidecek olan Hamas heyetinin İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans olduğunu belirtti. Yetkili, Netanyahu ve İsrailli esirlerin aileleri için bu görüşmelerin çocuklarını geri almak için son şans olacağını ifade etti.

07.05.2024 19:42
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Üst düzey bir Hamas yetkilisi, "İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes görüşmeleri son şans" dedi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırı başlatmasının ardından Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Üst düzey bir Hamas yetkilisi, ateşkes görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek olan Hamas heyetinin İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için "son şans" olduğunu ifade etti. Daha önce Hamas heyetinin bugün erken saatlerde Katar'dan Mısır'a seyahat planlarını iptal ettiklerini ifade eden yetkili, şimdi ise heyetin "kısa süre içinde" Mısır'ın başkenti Kahire'ye yola çıkacaklarını belirtti. Yetkili, "Bu, Netanyahu ve İsrailli esirlerin aileleri için çocuklarını geri almalı konusunda son şans olacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'ı işgal etme kararına değinen yetkili, söz konusu eylemin Netanyahu ve İsrail ordusunun İsrailli esirlerin ölmesi yönünde bir karar aldıklarını gösterdiğini belirtti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

İsrail, Mısır, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas Heyeti: İsrailli Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Ateşkes Görüşmeleri Son Şans - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas Heyeti: İsrailli Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Ateşkes Görüşmeleri Son Şans - Son Dakika
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