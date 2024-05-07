Kastamonu\'da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Tutuklandı

Kastamonu merkeze bağlı Dereköy'de sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Korkunç olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.
5 Mayıs Pazar günü Kastamonu'nun merkez Dere köyü mevkiinde vatandaşlar terk edilmiş bir araç görünce durumu ihbar etti. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç çevresinde yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde bir ceset bulundu.
Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden inşaat ustası Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu belirlendi.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birlikleri ise Yeşilgil'in kayıp başını arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.
Cesedi ailesi tarafından teşhis edilen Yeşilgil'in cenazesi, yaşadığı Kastamonu'nun Araç ilçesi İğdir köyünde helallik alınmasının ardından bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sinop'un Durağan ilçesi Alpuğan köyünde toprağa verildi.
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