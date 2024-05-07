Kastamonu'da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Tutuklandı

Kastamonu\'da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'nun Dere köyünde sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia ediliyor.

07.05.2024 22:14  Güncelleme: 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu merkeze bağlı Dereköy'de sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Korkunç olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

TERK EDİLMİŞ ARACI GÖRENLER İHBAR ETTİ

5 Mayıs Pazar günü Kastamonu'nun merkez Dere köyü mevkiinde vatandaşlar terk edilmiş bir araç görünce durumu ihbar etti. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç çevresinde yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde bir ceset bulundu.

CESET 4 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİYE AİT ÇIKTI

Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden inşaat ustası Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu belirlendi.

Köyde korkunç cinayet! Kesik baş her yerde aranıyor

3 TUTUKLAMA

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı.

Köyde korkunç cinayet! Kesik baş her yerde aranıyor

YASAK AŞK İDDİASI

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birlikleri ise Yeşilgil'in kayıp başını arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

Köyde korkunç cinayet! Kesik baş her yerde aranıyor

TOPRAĞA VERİLDİ

Cesedi ailesi tarafından teşhis edilen Yeşilgil'in cenazesi, yaşadığı Kastamonu'nun Araç ilçesi İğdir köyünde helallik alınmasının ardından bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sinop'un Durağan ilçesi Alpuğan köyünde toprağa verildi.

Köyde korkunç cinayet! Kesik baş her yerde aranıyor
Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:16 İmamoğlu’ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e tepki İmamoğlu'ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e tepki
22:01 Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu
20:53 Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
23:36 Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a elendi Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a elendi
23:31 Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız
22:32 Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan’ı canlı yayında böyle savundu Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan'ı canlı yayında böyle savundu
22:24 Beşiktaş, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:09 Sadettin Saran’dan şartlı adaylık açıklaması Ali Koç’a süre verdi Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi
20:46 Sinan Ateş’in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki Sinan Ateş'in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 23:41:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement