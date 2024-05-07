Kastamonu\'da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Tutuklandı

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Kastamonu merkeze bağlı Dereköy'de sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Korkunç olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

TERK EDİLMİŞ ARACI GÖRENLER İHBAR ETTİ

5 Mayıs Pazar günü Kastamonu'nun merkez Dere köyü mevkiinde vatandaşlar terk edilmiş bir araç görünce durumu ihbar etti. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç çevresinde yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde bir ceset bulundu.

CESET 4 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİYE AİT ÇIKTI

Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden inşaat ustası Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu belirlendi.

3 TUTUKLAMA

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı.

YASAK AŞK İDDİASI

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birlikleri ise Yeşilgil'in kayıp başını arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cesedi ailesi tarafından teşhis edilen Yeşilgil'in cenazesi, yaşadığı Kastamonu'nun Araç ilçesi İğdir köyünde helallik alınmasının ardından bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sinop'un Durağan ilçesi Alpuğan köyünde toprağa verildi.