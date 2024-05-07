Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti - Son Dakika
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Teknoloji

Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti

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Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedefleri testlerinden başarıyla geçti. Atış testinin ilk aşamasında 30 bin feet irtifadan deniz üstündeki sabit hedefi MAM-T ile tam isabetle vuran AKINCI, testin ikinci aşamasında MAM-L ile deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı 30 bin feet irtifadan başarıyla imha etti.

07.05.2024 23:59
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Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), deniz üstünde seyreden hareketli ve sabit hedeflere yönelik gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamladı.

Baykar açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar'ın milli ve özgün geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli mühimmat ve alt bileşenlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bu kapsamda Bayraktar AKINCI, önemli bir atış testini daha başarıyla geçti. Bayraktar AKINCI, milli elektro-optik sistem ve yerli mini akıllı mühimmatları kullanarak deniz hedeflerini başarıyla imha etti.

Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti

DENİZ ÜSTÜNDEKİ HEDEFLERİ VURDU

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden mini akıllı mühimmatlar ve ASELFLIR-500 ile havalanan Bayraktar AKINCI, testin ilk aşamasında 30 bin feet irtifadan deniz üstündeki sabit hedefi MAM-T ile tam isabetle vurdu. Testin ikinci aşamasında ise milli TİHA, MAM-L ile deniz üstünde seyreden Albatros İnsansız Deniz Aracı'nı (İDA) yine 30 bin feet irtifadan başarıyla imha etti.

Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti

22 Şubat'ta icra edilen test kapsamında Bayraktar AKINCI, ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen sınıfında dünyanın en iyi elektro-optik sistemi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ni kullanarak ilk kez deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etmişti. 24 Şubat'ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Bayraktar AKINCI C, 2x850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak.

Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti

2021'DE ENVANTERE GİRDİ

İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Yakın dönemde 2x450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2x750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı.

Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti

50 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 50 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Teknoloji

İnsansız Hava Aracı, Akıncı, TİHA, Savunma, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gülçin Aslan: Bayraktar ailesi Türkiye’nin en büyük gücüdür. Her ne kadar bazı zihniyetler iftiralar atsalar da sizlerle sonuna kadar gurur duyuyoruz. 0 0 Yanıtla

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