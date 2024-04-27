Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.356\'ya yükseldi

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GAZZE, 27 Nisan (Xinhua) -- Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 34.356'ya yükseldiğini söyledi.

Bakanlıktan Cuma günü yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 51 Filistinliyi öldürdüğü ve 75 Filistinliyi yaraladığı belirtilerek, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam ölü sayısının 34.356'ya, yaralı sayısının ise 77.368'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, bazı kişilerin hala enkaz altında ve yollarda olduğu, İsrail ordusunun, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşmasını engellediği belirtildi.

İsrailli yetkililer ise Gazze'nin Refah kentinde olası bir kara operasyonunun İsrail'e karşı uluslararası hukuki süreçlere yol açabileceği endişesini dile getirdi.

İsrail devlet radyosu Kan, İsrail'in Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden gelecek yeni bir tehdide karşı hazırlandığını ve üst düzey İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılmasından korktuğunu bildirdi.

İsrail medyasına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Refah'a kara operasyonu planını onayladı ancak ordunun harekete geçmesine henüz izin vermedi.

Ayrıca Kan radyosu, İsrail savaş kabinesinin Perşembe günü yaptığı toplantının ardından, İsrail'in Gazze'nin en güneyindeki Refah'a planlanan saldırıdan "kısa bir süre önce" kentteki sivilleri tahliye etmeye başlamasının beklendiğini bildirdi.

Refah, Hamas ile İsrail arasında altı aydan fazla bir süredir devam eden savaş nedeniyle şeridin kuzey ve orta kesimlerinden sürülen 1,4 milyondan fazla Filistinlinin son sığınağı haline geldi.