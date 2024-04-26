İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.

26.04.2024 18:43
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Ben-Gvir'in içinde bulunduğu aracın Remle kentinde karıştığı kazada ters döndüğü kaydedildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Trafik Kazasında Yaralandı

İSRAİLLİ BAKAN KAZADA YARALANDI

Kazada yaralanan Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olmadığı aktarıldı. Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpıştıktan sonra ters döndüğü görülüyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Trafik Kazasında Yaralandı

"FİLİSTİNLİ ESİRLER İDAM EDİLSİN" DEMİŞTİ

Aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için Filistinli esirlerin idam edilmesi gerektiği sözlerini sarf etmişti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Trafik Kazasında Yaralandı

"GAZZE İŞGAL EDİLMELİ" DEMİŞTİ

Bakan Ben-Gvir, 18 Ocak'ta İsrail'in özel televizyon kanalı Kanal 13'e ülkesinin Gazze saldırılarına ve Gazzelilere ilişkin açıklamalarda bulundu. "Gazze işgal edilmeli." ifadesini kullanan Ben-Gvir, İsrail'in Gazze'de kalması gerektiğini ve "Gazzelilerin göçünün teşvik edilmesini" savundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Trafik Kazasında Yaralandı
Bakan Ben-Gvir

"Eğer savaşı kazanırsak bu, fiilen gerçekleşecektir." diyen Ben-Gvir, ülkesinin güvenliğini yeniden sağlamanın başka yolunun olmadığını iddia etti. İsrailli askerlerin Gazze'de "çok iyi iş çıkardıklarını" öne süren Ben-Gvir, İsrail hükümeti kabinesinin sahadaki askerleri gerektiği gibi desteklemediğini sözlerine ekledi.

Ben-Gvir, 16 Ocak'ta, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı noktalardan çekilmesinin "hata" olduğunu savunmuş, belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar bölgedeki işgalin devam etmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı - Son Dakika

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