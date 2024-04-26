Erdoğan: İsrail\'le ilişkilerimizi ticari anlamda kestik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilere dair "İsrail'le artık ilişkilerimizi ticari anlamda başta olmak üzere kestik, kesiyoruz" dedi.

Erdoğan, iki milyarlık Arap dünyasının "Gazze imtihanını başarıyla veremediğini" savundu.

7 Ekim'den bu yana Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardımları sıralayan Cumhurbaşkanı, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihracata kısıtlama getirdiğini hatırlattı ve "İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir" iddiasında bulundu.

Erdoğan, "Gazze katliamlarının çok öncesinde askeri amaçla kullanılabilecek malzemelerin sevkini zaten tamamen durdurmuştuk. 9 Nisan'da aldığımız ihracat kısıtlaması kararıyla bu tavrımızı pekiştirmiş olduk" diye devam etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca Hamas için "Filistin'in Kuva-yı Milliye'si" ifadesini tekrarladı.

"Hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı beklemesin. Sırf Avrupa öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız" diyen Erdoğan, "Filistinli direnişçilere terörist yaftası vuramayız. Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, yerel seçim sürecinde "büyük bir iftiraya" maruz kaldıklarını ve Filistin direnişine verdikleri "güçlü desteği gölgelemeye çalışanlar" olduğunu savundu ve şöyle devam etti:

"Bu kirli kampanyayı hırsları akıl ve vicdanlarının önüne geçtiği için yürüttüler. Hatta 'İsrail'e jet yakıtı gönderdiler' diyecek kadar ne yazık ki akıl, vicdan ve ahlak dışı bir sürü iddia gündeme taşındı."

Erdoğan, "Malatya Kürecik'teki radar üssünden İsrail'in İran füzelerine karşı korunduğu" iddialarına da yanıt verdi:

"Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye böyle bir şeye zaten izin vermez."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim öncesinde yaptığı bir konuşmada Kürecik Radar Üssü ile ilgili olarak "İsrail'i, İran'ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya'da Kürecik'te kurulmuş radar üssü var. Bu katil, siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına, kapatalım şu Kürecik Radar Üssü'nü" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada Filistin'in tam üyeliğinin ABD'nin vetosu ile engellendiğini hatırlatan Erdoğan bu durumu "büyük bir ayıp ve ciddi bir haksızlık" olarak ifade etti.

ABD'nin bu kararı ile Güvenlik Konseyi üyesi diğer devletlerin iradesini de yok saydığını belirten Erdoğan, "Bu kararı kabul etmiyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Amerikan yönetimi İsrail'e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor. Sorunun daha da büyümesine sebep oluyor.

"İsrail'e 25 milyar dolarlık askeri paketi onaylaması bunun en net göstergesidir. 1915 olayları üzerinden Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları tekrarlamak yerine Amerikan yönetimi Gazze'ye bakmalı, İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimlerini engellemelidir."