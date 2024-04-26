Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor - Son Dakika
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Dünya

Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor

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Kral Charles'ın sağlık durumu kötüleştiği için Buckingham Sarayı yetkilileri, cenaze planlarını düzenli olarak güncellemeye başladı. Kral, Şubat ayında kanser teşhisi açıkladığından beri kamuoyundan uzak kaldı. Saray yetkilileri, Kral'ın tıbbi süreci hakkında sessiz kalmayı sürdürüyor. Kral Charles'ın yardımcıları 'Operasyon Menai Köprüsü' adını verdikleri cenaze planlarını düzenli olarak gözden geçiriyor.

26.04.2024 15:59  Güncelleme: 16:29
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Şubat ayında prostat büyümesi için ameliyat olan Charles'ın operasyondan birkaç gün sonra kanser teşhisi aldığı açıklanmıştı.O zamandan beri sık sık sağlıklı olduğunu, görevinin başında olduğunu göstermek için fotoğraf veren, kraliyet görevleri için çalışmayı sürdüren Charles'la ilgili ortaya atılan iddialar kralın sanıldığından kötü durumda olduğunu söylüyor. Buckingham Sarayı yetkilileri, Kraliçe Elizabeth'in defnedilmesinin hemen ardından başladıkları cenaze planlarını düzenli olarak güncellemeye başladı.

BUCKİNGHAM SARAYI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kraliyet ailesinin yakın bir dostu olduğunu belirten kaynak, "Her şeyi deniyorlar, herkes iyimser olmaya çalışsa da durumu gerçekten açıkladıklarından da kötü" dedi. Ancak saray, Kral'ın tıbbi süreci hakkında sessiz kalmayı sürdürüyor.

Sağlık durumu kötüye gidiyor: Kral Charles'ın cenaze planları güncellendi

"OPERASYON MENAİ KÖPRÜSÜ"

Perde arkasında, Kral Charles'ın yardımcıları "Operasyon Menai Köprüsü" adını verdikleri cenaze planlarını düzenli olarak gözden geçiriyor. Eski bir personel, "Planlar güncelleniyor, Kral'ın kanser teşhisi aldığı düşünüldüğünde bu beklenen bir durum. Ancak planların dolaşıma girmesi kesinlikle dikkatleri yoğunlaştırdı" dedi.

Sağlık durumu kötüye gidiyor: Kral Charles'ın cenaze planları güncellendi

AMAÇ CENAZENİN SORUNSUZ GEÇMESİNİ SAĞLAMAK

Cenaze planı, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini bir rehber olarak kullanarak Charles'ın cenazesinin daha sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak amacıyla hazırlandı. Askeri yetkililer, güncellemelerin standart prosedür olduğunu ve bunun üzerine bir şeyler okumanın yanlış olacağını belirtti.

Kraliyet ailesinin her üyesinin, köprü isimleriyle kodla kategorilendirilmiş güncel cenaze planları bulunuyor. Kral Charles için bu plan "Operasyon Menai Köprüsü" olarak adlandırılıyor.

Sağlık durumu kötüye gidiyor: Kral Charles'ın cenaze planları güncellendi

"KİMSE HAZIRLIKSIZ YAKALANMAK İSTEMİYOR"

Kraliyet cenazelerini planlayan bir üst düzey yetkili, "Menai Köprüsü'nün her yönüne bakılıyor. Kraliçenin cenazesi çok düzenli işledi ve yüksek bir standart belirledi. Bu, ciddiye alınan bir iş ve kimse hazırlıksız yakalanmak istemiyor" dedi.

Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles\'ın cenaze planları güncelleniyor

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Son Dakika Dünya Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Turk: yaşasın cehennem 5 4 Yanıtla
    Necati Kaya: Evet ,bizimki içinde. Az kaldı. Abbas yolcu.Bağlasan durmaz. 0 0

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