Semra Güzel'in Yeni Programı "Hayatı Paylaşmak" Kanal 7 ekranlarında başlıyor! - Son Dakika
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Yaşam

Semra Güzel'in Yeni Programı "Hayatı Paylaşmak" Kanal 7 ekranlarında başlıyor!

Semra Güzel\'in Yeni Programı "Hayatı Paylaşmak" Kanal 7 ekranlarında başlıyor!

Semra Güzel'in yeni programı "Hayatı Paylaşmak", Avrupa istihdamının katkılarıyla heyecan uyandırmaya başladı.

26.04.2024 18:07  Güncelleme: 18:15
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Kanal 7'de izleyicilerle buluşacak olan bu program, gençlere yurtdışında deneyim kazanma fırsatı sunarken, her hafta alanında uzman isimleri ağırlayarak izleyicilere yeni ufuklar açmayı hedefliyor. Güzel, program hakkında yaptığı açıklamada, "Avrupa istihdamının desteğiyle değerli bir platform oluşturuyoruz. Her hafta değişik konuları ele alarak, izleyicilerimizi bilgilendirip, ilham vermeyi amaçlıyoruz" dedi. Güzel'in samimi, enerjik sunumuyla, sabah saatlerinin vazgeçilmez programları arasında yerini alacağına şimdiden işaret ediyor.

"Hayatı Paylaşmak", her pazartesi saat 08:15'te Kanal 7 ekranlarında izleyicilerle buluşacak."

Semra Güzel'in Yeni Programı 'Hayatı Paylaşmak' Kanal 7 ekranlarında başlıyor!


SEMRA GÜZEL KİMDİR?

Semra Güzel oyuncu, sunucu ve güzellik uzmanıdır. 1988 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Tasarım Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Almanya'ya giderek Hamburg'da Drama Eğitimi aldı. Oyunculuk eğitiminin haricinde Longtimeliner Elite Linergist ve Alster Kozmetikschule'de Suzan Klein'dan güzellik uzmanlığı eğitimi aldı ve bir süre eğitmenlik yaptı.

Bu süreçte Almanya'da radyo programcılığı ve televizyon programcılığı da yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Craft Tiyatro'da oyunculuk eğitimine devam etti.

Kariyerine ilk olarak Alemin Kıralı dizisinde rol alarak adım atan Semra Güzel, daha sonra Zengin Kız Fakir Oğlan, Hıyanet Sarmalı, Home Ofis ve Kervan 1915 isimli önemli sinema filmi ve dizilerde rol aldı. Oyuncu, Şevkat Yerimdar dizisi kadrosunda 'Sanem' karakterini canlandırdı.

Aynı zamanda Beyaz Tv de yayınlanan 'Her Yerde Biz', 'Yaşama Dair', "Güzellik olsun", "Gün Bugün" programlarında, TRT'de yayınlanan "Bizim İçin Söyle" programında sunuculuk yapmıştır.

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Son Dakika Yaşam Semra Güzel'in Yeni Programı 'Hayatı Paylaşmak' Kanal 7 ekranlarında başlıyor! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Semra Güzel'in Yeni Programı "Hayatı Paylaşmak" Kanal 7 ekranlarında başlıyor! - Son Dakika
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