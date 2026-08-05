Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor - Son Dakika
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Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor

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Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon’a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla hareket etti. Binlerce Trabzonspor taraftarı, Mısırlı yıldız için havalimanına akın etti. Bordo-mavili taraftarlar çeşitli tezahüratlar ve havai fişeklerle sevinçlerini paylaştı.

Süper Lig devi Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Muhammed Salah, Trabzon’a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla hareket etti.

SALAH TRABZON'A GELİYOR

Bordo-mavili kulübün yeni yıldızı Muhammed Salah, sağlık kontrolleri ve transfer sürecindeki son işlemlerini tamamlamasının ardından Trabzon’a gitmek üzere özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden ayrıldı. Mısırlı futbolcuya Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da eşlik etti. İkili, özel uçakla Trabzon’a hareket ederken, Salah’ın Trabzon’a inişinin ardından taraftarlarla buluşması bekleniyor.

BİNLERCE TRABZONSPORLU KARŞILAYACAK

Salah’ı taşıyan özel uçağın kısa süre içerisinde Trabzon Havalimanı’na iniş yapması planlanıyor. Trabzon’da da binlerce taraftarın Mısırlı yıldızı karşılamak adına havalimanı etrafında konuşlandığı öğrenildi. Bordo-mavililer, çeşitli tezahüratlar yapıp havai fişek gösterileriyle unutulmaz anlar yaşattı.

Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor
Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor
Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor

Atatürk Havalimanı, Muhammed Salah, Trabzonspor, Havacılık, İstanbul, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Arabistan trabzon 0 1 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    İnşallah elinizde patlar, milyonlarca dolar sokağa atıldı, yazık günah değil mi? Ülkede bu kadar Fakir varken… 0 1 Yanıtla
  • Şenol Kara Şenol Kara:
    Rezillik bende trapzonluyum savaşlar var mazlumlar vuruluyor adamların derdine bak yazık boş şeylerle uğraşıyorlar ne karı var size cenneti kazanacak amellerle uğraşın futbolun size hiç bir faydası yok zararı var 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    sonu hep acı hüsran 0 0 Yanıtla
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