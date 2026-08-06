Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch, Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi - Son Dakika
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Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch, Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi

Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch, Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi
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Sturm Graz Teknik Direktörü Fabio Ingolitsch, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Anderson Talisca'nın performansına dikkat çeken genç hoca, ''Talisca'yı durdurmak kolay değil. Etkili bir oyuncu, her ne kadar önlem alsak da onu durdurmak için konsantrasyonunu bozmak için bu bir derece etkili oluyor. Oyunun sonunda kalitesini ve oyunculuğunu gösteriyor. Bu sadece bizim için değil, tüm takımlar için böyle bir oyuncuyu durdurmak zordur." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Sturm Graz'da teknik direktör Fabio Ingolitsch, sarı-lacivertlilerin etkili oyuncularına karşı koyamadıklarını söyledi.

''BURADA OYNAMAK KOLAY DEĞİLDİ''

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ingolitsch, "Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı burada oynamak kolay değildi. Fenerbahçe, güçlü oyuncularıyla sonuca gitmesini bildi. İlk yarıda yenik duruma düştük. Bunu ikinci yarıda değiştirmeyi planladık fakat planladığımız şekilde olmadı. Fenerbahçe'nin güçlü oyuncuları buna fırsat vermedi. İstediğimiz oyunu sahada gösteremedik ve maalesef kaybettik." ifadelerini kullandı.

Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch, Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi

''TALISCA'YI DURDURMAK KOLAY DEĞİL''

Fenerbahçe deplasmanında zorlu bir atmosfer olduğunu aktaran Ingolitsch, şunları kaydetti:

"İkinci karşılaşmada ev sahibi olarak kendi sahamızda seyircimiz önünde oynayacağımız maçta bu avantajları kendi lehimize kullanacağız. Biz de seyircinin ve kendi sahamızın verdiği avantajlarla mümkünse ilk yarıyı önde bitirip daha sonra ikinci golü bulup turu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Talisca'yı durdurmak kolay değil. Etkili bir oyuncu, her ne kadar önlem alsak da onu durdurmak için konsantrasyonunu bozmak için bu bir derece etkili oluyor. Oyunun sonunda kalitesini ve oyunculuğunu gösteriyor. Bu sadece bizim için değil, tüm takımlar için böyle bir oyuncuyu durdurmak zordur."

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Son Dakika Spor Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch, Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Sadece GS durdurabilir onları 0 2 Yanıtla
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