İsmail Kartal'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu

İsmail Kartal\'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Mason Greenwood'un golünün ardından, teknik direktör İsmail Kartal'ın günler önce Greenwood ve Marco Asensio'ya yaptırdığı duran top çalışmasının görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri olan Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de başladığı maçta gol sevinci yaşadı.

Greenwood'un golünden bir kare;

<a class='keyword-sd' href='/ismail-kartal/' title='İsmail Kartal'>İsmail Kartal</a>'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu

DURAN TOP ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Mücadelenin 45. dakikasında Marco Asensio'nun kullandığı kornerin ardından ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden Greenwood, yakın direğe yaptığı sert vuruşla farkı ikiye çıkardı.

O antrenmandan kareler;

İsmail Kartal'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu
İsmail Kartal'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu
İsmail Kartal'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu
İsmail Kartal'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu

Golün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın geçtiğimiz günlerde Marco Asensio ve Mason Greenwood'a özel duran top organizasyonu çalıştırdığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, golün antrenmanda çalışılan organizasyona benzer şekilde gelmesine dikkat çekti.

İSMAİL KARTAL'A ÖVGÜ YAĞDI

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, İsmail Kartal'ın duran top çalışmalarının karşılığını aldığını belirten paylaşımlar yaptı. Teknik direktörün maç öncesi hazırlıklarının golle sonuçlanması, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından övgüyle karşılandı.

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos Salı günü Avusturya'daki Merkur Arena'da oynanacak. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, tur atlamak için sahaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Mason Greenwood, Marco Asensio, İsmail Kartal, Sturm Graz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu - Son Dakika
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