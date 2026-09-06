İstanbul Esenler'de canlı yayında polis baskınıyla yakalanan kadın tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Esenler'de canlı yayında polis baskınıyla yakalanan kadın tutuklandı

İstanbul Esenler\'de canlı yayında polis baskınıyla yakalanan kadın tutuklandı
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Esenler'de canlı yayın yaparken polis baskınıyla yakalanan Gülüstan Kurt, hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası ve 215 suç kaydı bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Canlı yayına yansıyan baskın anlarında yayını izleyenlerin uyarıları dikkat çekti.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – ESENLER'de Gülüstan Kurt (33), sanal medya hesabından canlı yayın yaparken, Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği polisleri eve baskın düzenledi. Yayındakilerden birinin "Hürrem'in kapısı çalıyor; açma Hürrem" dediği ve kadının yakalandığı anlar canlı yayına yansıdı. Hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası ve 215 suç kaydı bulunan Gülüstan Kurt tutuklandı.

Olay, 31 Temmuz Cuma günü Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği polisleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Gülüstan Kurt'un çeşitli mahkemelerce hakkında verilen ve kesinleşen toplam 64 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

'HÜRREM'İN KAPISI ÇALIYOR; AÇMA HÜRREM'

Polis ekipleri, Gülüstan Kurt'un bulunduğu evi tespit ederek takibe aldı. Kurt'un sanal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Canlı yayını devam eden kadın çalan kapıya doğru ilerleyerek "Kim o" diye seslendi. Bu sırada canlı yayına katılanlardan biri "Hürrem'in kapısı çalıyor açma Hürrem" diyerek Gülüstan Kurt'u uyardı. Kapı yuvasından dışarı bakan Kurt'un yaşadığı şaşkınlık canlı yayına yansıdı.

CANLI YAYINDA EVE BASKIN

Kapıyı açmasının ardından kadının evine polis baskın yaptı. Polislerin eve girdiği ve kadını yakaladığı anlar canlı yayına yansıdı. Bu sırada canlı yayına katılanlardan bir diğeri ise, "Gitti Hürrem. Yediler Hürrem'in başını.Aldılar onu" diyerek duruma tepki gösterdi. Bu sırada Gülüstan Kurt'un telefonu yere düştü. Telefonunu yerden alan ve canlı yayını kapatan Gülüstan Kurt emniyete götürüldü.

215 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gülüstan Kurt'un sorgusunda çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 215 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kadının İstanbul, Bursa ve İzmir'deki mahkemelerce 'Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma' suçlarından arandığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülüstan Kurt çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Esenler'de canlı yayında polis baskınıyla yakalanan kadın tutuklandı - Son Dakika

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