Bolivya\'da kışladaki patlamada 2 kişi öldü, 81 kişi yaralandı

Bolivya'nın Viacha kentindeki askeri tesiste meydana gelen iki şiddetli patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Patlamaların ardından kayıp askerleri bulmak için arama çalışmaları başlatılırken, olayın nedeninin belirlenmesi için soruşturma açıldı.

Bolivya'nın La Paz bölgesine bağlı Viacha kentinde bulunan RAM-2 “Bolívar” Mekanize Topçu Alayı Genel Bakım Merkezi'nde peş peşe iki patlama meydana geldi. Patlamaların ardından bölgede yangın çıkarken çevredeki bazı evler de patlamanın şiddetiyle zarar gördü.

İLK PATLAMADA PİROTEKNİK MALZEME ŞÜPHESİ

Bolivya Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, ilk belirlemelere göre ilk patlamanın tesiste depolanan piroteknik malzemeye ait kara barutla bağlantılı olabileceğini açıkladı. İkinci ve çok daha şiddetli patlamaya neyin yol açtığının ise henüz belirlenemediğini söyledi. Justiniano ayrıca patlamanın savaş mühimmatından kaynaklandığı yönündeki iddiaları reddetti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 81 KİŞİ YARALANDI

Yetkililerin açıkladığı bilançoya göre 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerin askeri personel olduğu açıklandı.

KAYIP ASKERLER İÇİN ARAMA YAPILIYOR

Patlamanın ardından enkaz altında ve çevrede kayıp askerleri bulmak için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlk açıklamalarda 7 kişinin kayıp olduğu bildirilirken, daha sonraki yerel haberlerde kayıp sayısının 14'e yükseldiği belirtildi. Bu nedenle kayıp sayısına ilişkin çalışmaların sonucunun beklenmesi gerekiyor.