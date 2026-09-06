Tarsus'ta Cami Bekçisi Ölü Bulundu - Son Dakika
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Tarsus'ta Cami Bekçisi Ölü Bulundu

Tarsus\'ta Cami Bekçisi Ölü Bulundu
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Mersin Tarsus'ta cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki Fikret Durna, merdiven bölümünde ölü bulundu. Oğlunun ulaşamaması üzerine yaptığı kontrol sonucu fark edilen Durna'nın ölüm nedeni incelemelerle netleşecek.

Mersin'in Tarsus ilçesinde cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki Fikret Durna, inşaatın merdiven bölümünde ölü bulundu. Kendisine ulaşamayınca inşaata giden oğlu, babasını hareketsiz halde buldu. Durna'nın kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi 02109 Sokak'ta bulunan bir cami inşaatında meydana geldi.

AİLESİ ULAŞAMAYINCA OĞLU İNŞAATA GİTTİ

Cami inşaatında gece bekçisi olarak çalışan 56 yaşındaki Fikret Durna'dan haber alamayan ailesi endişelendi. Bunun üzerine oğlu D.D., babasını kontrol etmek için inşaata gitti.

İnşaatın merdiven bölümüne gelen D.D., babasını hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Fikret Durna'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Durna'nın ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Tarsus, Mersin, Cami, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta Cami Bekçisi Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hamdullahs013@gmail.com [email protected]:
    Bekçiden Ne İstediler, Artık Kimsenın Hayati Garanti değildir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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