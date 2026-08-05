Vanspor FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Vanspor FK, Erzurum'da yeni sezon öncesi yüksek irtifa kampında antrenman yaptı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde ağırlık, pas ve koşu çalışmaları yaptı.
Vanspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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