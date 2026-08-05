Fenerbahçe'de korkutan sakatlık! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyuna devam edemedi. Oosterwolde'nin yerine oyuna Archie Brown dahil oldu. Oosterwolde'nin sahadan çıktığı anda gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk eden Fenerbahçe, zorlu mücadelede talihsiz bir sakatlıkla sarsıldı.
OOSTERWOLDE SAKATLANDI, SAHADAN GÖZYAŞLARIYLA ÇIKTI
Sarı-lacivertli ekibin başarılı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın kritik anlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sağlık ekiplerinin saha içindeki müdahalesinin ardından kenara alınan Hollandalı futbolcu, yaşadığı acı ve üzüntüyle gözyaşlarına hakim olamadı.
TRİBÜNLER ALKIŞLA DESTEK VERDİ
Teknik heyet, sakatlanan Oosterwolde’nin yerine oyuna Archie Brown’ı dahil etti. Tribünlerin alkışlarla destek verdiği Oosterwolde'nin son durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.
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