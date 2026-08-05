Taşköprü’de başpehlivan ve karakucak güreşleri nefes kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşköprü’de başpehlivan ve karakucak güreşleri nefes kesti

Taşköprü’de başpehlivan ve karakucak güreşleri nefes kesti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında Karakucak Gençler Türkiye Şampiyonası ve Başpehlivan Güreşleri yapıldı. Finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen İsmail Balaban başpehlivan oldu. Gençlerde takım halinde Tokat birinci, Adana ikinci, Bursa üçüncü sırada yer aldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali çerçevesinde düzenlenen Karakucak Gençler Türkiye Şampiyonası ve Başpehlivan Güreşleri kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36.'sı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali devam ediyor. Etkinlikleri çerçevesinde Taşköprü Er Meydanı'nda Karakucak Gençler Türkiye Şampiyonası ve Başpehlivan görüşleri gerçekleştirildi. Şampiyonada 225 pehlivanın mücadele etti.

İsmail Balaban başpehlivan oldu

Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Fatih Atlı, İsmail Balaban ve Serhat Gökmen başta olmak üzere 16 başpehlivan, Taşköprü Er Meydanı'nda kol bağladı. Karakucak güreşlerinin finalinde ünlü başpehlivanlardan İsmail Balaban ile Feyzullah Aktürk eşleşmesinde İsmail Balaban galip gelmeyi başararak başpehlivan oldu.

Türkiye Gençler Karakucak Şampiyonası'nda yarının başpehlivanları zorlu müsabakalar sonrasında takım sıralamasında Tokat ili birinci olurken, Adana ili ikinci, Bursa ili ise üçüncülüğü elde etti. Gençler Karakucak müsabakalarında 90 kiloda Selahattin Efe rakiplerini yenerek birinci olurken, 90-130 kiloda ise Hidayet Memiş birinciliği elde etti.

Başpehlivanlara sarımsaktan kemer ve taç takıldı

İsmail Balaban birincilik kürsüsüne çıkarken, ikinci Feyzullah Aktürk, üçüncü güreşçi ise Erkan Taş oldu. Taşköprü Er Meydanı'nda derece yapan güreşçilere madalyalarını Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreteri Gonca Özgenç verdi. Başpehlivanlara ayrıca Taşköprü Sarımsağından kemer ve taç da takıldı.

Öte yandan, Taşköprü Er Meydanı'nda gerçekleşen turnuvada, güreş ağası 537 bin TL ödeyen,ş insanı Ali Aydın oldu.

Turnuvada konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Türkiye'nin önemli altın kemerli ve milli olan başpehlivanları Taşköprü'müzde. Dolayısıyla çok renkli ve sportmence güzel bir güreş seyrediyoruz. Bu yıl 36'ncını düzenlediğimiz Sarımsak Festivalimiz yakışır bir güreş müsabakası oluyor. Sportmence güreşlerimiz gerçekleşiyor. Taşköprülü güreş severlerin ilgisi de harika" dedi.

Taşköprü Geleneksel Karakucak Güreşleri'nin şampiyonu olan İsmail Balaban ise, "Taşköprü Sarımsak Festivali kapsamındaki karakucak pehlivan güreşlerinin sonuna geldik. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seyircilerimiz de bizi yalnız bırakmadı. Bugün Taşköprü'de birinci oldum mutluyum. Sarımsaktan kemer ve taç yapmışlar sağ olsunlar" diye konuştu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreteri Gonca Özgenç de, "Bugün burada çok güzel bir güreş organizasyonu için bulunmaktayız. Taşköprü Sarımsak Festivali kapsamında ata sporumuz olan geleneksel güreşlerimizi tanıtıp yaşatmak adına harika bir etkinliğe imza atılıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İsmail Balaban, Kültür Sanat, Kastamonu, Festival, Taşköprü, Türkiye, Bursa, Adana, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taşköprü’de başpehlivan ve karakucak güreşleri nefes kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
150 kilometre hızla gelip ATV’yi biçti Sürücü feci şekilde can verdi 150 kilometre hızla gelip ATV'yi biçti! Sürücü feci şekilde can verdi
Hacıyev’den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir Hacıyev'den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir
Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran’ı çok sert vuracağız Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız
Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın Polis ekipleri harekete geçti Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti
Ufuk Beydemir’den eski eşi İpek Filiz Yazıcı’nın yeni aşkına olay yorum Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum
Tatili kabusa döndü Fenomen isim maymun saldırısına uğradı Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı

22:57
Kadıköy’de resital Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı
22:24
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
21:32
Bahçelievler’de 6 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
20:46
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 23:46:13. #7.13#
SON DAKİKA: Taşköprü’de başpehlivan ve karakucak güreşleri nefes kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.