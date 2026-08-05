Taşköprü’de başpehlivan ve karakucak güreşleri nefes kesti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali çerçevesinde düzenlenen Karakucak Gençler Türkiye Şampiyonası ve Başpehlivan Güreşleri kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36.'sı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali devam ediyor. Etkinlikleri çerçevesinde Taşköprü Er Meydanı'nda Karakucak Gençler Türkiye Şampiyonası ve Başpehlivan görüşleri gerçekleştirildi. Şampiyonada 225 pehlivanın mücadele etti.

İsmail Balaban başpehlivan oldu

Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Fatih Atlı, İsmail Balaban ve Serhat Gökmen başta olmak üzere 16 başpehlivan, Taşköprü Er Meydanı'nda kol bağladı. Karakucak güreşlerinin finalinde ünlü başpehlivanlardan İsmail Balaban ile Feyzullah Aktürk eşleşmesinde İsmail Balaban galip gelmeyi başararak başpehlivan oldu.

Türkiye Gençler Karakucak Şampiyonası'nda yarının başpehlivanları zorlu müsabakalar sonrasında takım sıralamasında Tokat ili birinci olurken, Adana ili ikinci, Bursa ili ise üçüncülüğü elde etti. Gençler Karakucak müsabakalarında 90 kiloda Selahattin Efe rakiplerini yenerek birinci olurken, 90-130 kiloda ise Hidayet Memiş birinciliği elde etti.

Başpehlivanlara sarımsaktan kemer ve taç takıldı

İsmail Balaban birincilik kürsüsüne çıkarken, ikinci Feyzullah Aktürk, üçüncü güreşçi ise Erkan Taş oldu. Taşköprü Er Meydanı'nda derece yapan güreşçilere madalyalarını Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreteri Gonca Özgenç verdi. Başpehlivanlara ayrıca Taşköprü Sarımsağından kemer ve taç da takıldı.

Öte yandan, Taşköprü Er Meydanı'nda gerçekleşen turnuvada, güreş ağası 537 bin TL ödeyen,ş insanı Ali Aydın oldu.

Turnuvada konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Türkiye'nin önemli altın kemerli ve milli olan başpehlivanları Taşköprü'müzde. Dolayısıyla çok renkli ve sportmence güzel bir güreş seyrediyoruz. Bu yıl 36'ncını düzenlediğimiz Sarımsak Festivalimiz yakışır bir güreş müsabakası oluyor. Sportmence güreşlerimiz gerçekleşiyor. Taşköprülü güreş severlerin ilgisi de harika" dedi.

Taşköprü Geleneksel Karakucak Güreşleri'nin şampiyonu olan İsmail Balaban ise, "Taşköprü Sarımsak Festivali kapsamındaki karakucak pehlivan güreşlerinin sonuna geldik. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seyircilerimiz de bizi yalnız bırakmadı. Bugün Taşköprü'de birinci oldum mutluyum. Sarımsaktan kemer ve taç yapmışlar sağ olsunlar" diye konuştu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreteri Gonca Özgenç de, "Bugün burada çok güzel bir güreş organizasyonu için bulunmaktayız. Taşköprü Sarımsak Festivali kapsamında ata sporumuz olan geleneksel güreşlerimizi tanıtıp yaşatmak adına harika bir etkinliğe imza atılıyor" şeklinde konuştu.