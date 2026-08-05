İsmail Kartal'dan Ederson kararı - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan Ederson kararı

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Geçtiğimiz sezonki performansıyla eleştirilen ve kamp dönemine geç katılan Brezilyalı kaleci Ederson, teknik direktör İsmail Kartal’ın güvenini kazandı. Tecrübeli teknik adam, Mert Günok’un formda görüntüsüne rağmen kritik Sturm Graz maçında kaleyi Ederson’a vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, kaledeki rekabette düğüm çözüldü. Geçen sezon sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Ederson ile yerli eldiven Mert Günok arasındaki rekabette kararı teknik direktör İsmail Kartal verdi.

EDERSON 11'E GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı, Mert Günok'un sergilediği başarılı form grafiği sonrası Ederson ile yolların ayrılmasını ve kalenin Mert'e emanet edilmesini talep ediyordu. Ancak teknik direktör İsmail Kartal, tercihini Brezilyalı file bekçisinden yana kullandı. Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için sezon başı hazırlık kampına geç katılan 30 yaşındaki eldivenin fiziki olarak tamamen hazır hale geldiği belirtildi. İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Sturm Graz eşleşmesinde ilk 11'de Ederson'a görev vermeyi planlıyor.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 36 karşılaşmaya çıkan Ederson, kalesinde 35 gol gördü. Deneyimli eldiven 13 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsmail Kartal, Sturm Graz, Mert Günok, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Ederson kararı - Son Dakika

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