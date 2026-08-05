Fenerbahçe, Sturm Graz'a 1-0 Önde
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ilk maçında Sturm Graz'ı evinde 1-0 ile geçiyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlıyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Kaynak: İHA
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