Erzurumspor FK'ya Galatasaray maçı öncesi müjde - Son Dakika
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Erzurumspor FK'ya Galatasaray maçı öncesi müjde

Erzurumspor FK\'ya Galatasaray maçı öncesi müjde
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu, Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Amed deplasmanına gidecek olan Erzurumspor FK, tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray'la oynayacak.

Erzurum Valiliği, yaklaşık bir yılı aşkın süren teknik inceleme, güçlendirme ve iyileştirme çalışmalarının ardından Kazım Karabekir Stadyumu'nun dört tribününün de yeniden tam kapasiteyle seyirci kabul edeceğini açıkladı.

ERZURUMSPOR FK'YA STAT MÜJDESİ

Erzurum Valiliği, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedbir amaçlı kısıtlı kullanıma alınan Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki teknik inceleme, yapısal sağlık izleme, güçlendirme ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda stadyumun dört tribününün de yeniden tam seyirci kapasitesiyle kullanılmasının teknik açıdan uygun bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin ardından kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla stadyumun kullanıma kapatıldığı, 2024-2025 sezonunda ise Kuzey ve Güney Kale Arkası tribünlerinin kontrollü ve kısıtlı kapasiteyle hizmet verdiği hatırlatıldı.

Erzurumspor FK'ya <a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a> maçı öncesi müjde

Haziran 2025'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Okuyucu koordinasyonunda başlatılan teknik çalışmaların yaklaşık bir yılı aşkın sürede tamamlandığı belirtilen açıklamada, 18 ayrı bloktan oluşan stadyumun her bir bölümünün ayrı ayrı incelendiği ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıntılı saha incelemeleri, proje kontrolleri, beton ve donatı değerlendirmeleri, karot ve tahribatsız testler, Operasyonel Modal Analiz (OMA), deneysel titreşim ölçümleri, sayısal modelleme ve güncel deprem yönetmeliği esas alınarak ileri düzey sismik performans analizlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Erzurumspor FK'ya Galatasaray maçı öncesi müjde

2025-2026 sezonu boyunca oynanan karşılaşmalarda tribünlerin gerçek kullanım şartlarındaki dinamik davranışının sürekli takip edildiği aktarılan açıklamada, binlerce taraftarın aynı anda oluşturabileceği dinamik yükler ve muhtemel rezonans etkilerinin de FIFA ve UEFA tribün mühendisliği ilkeleri doğrultusunda değerlendirildiği bildirildi.

Teknik incelemeler sonucunda çelik çatı sisteminde bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı, taşıyıcı sistemin güçlendirildiği, betonarme tribünlerde ise perde duvar uygulamaları, enjeksiyon işlemleri ve çeşitli yapısal iyileştirmelerin tamamlandığı ifade edildi.

Erzurumspor FK'ya Galatasaray maçı öncesi müjde

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuzey ve Güney Kale Arkası tribünlerinin 2025-2026 sezonunun ocak ayından itibaren tam kapasiteyle kullanılmasına izin verildiği belirtilirken, daha sonra Doğu (Maraton) ve Batı (Protokol) tribünlerinde sürdürülen teknik çalışmaların da tamamlandığı ve bu tribünlerin de tam kapasiteyle seyirci kabul etmesinin uygun görüldüğü açıklandı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun denetimlerinde tespit edilen eksiklikler doğrultusunda stadyum genelinde yaklaşık 500 kalemde bakım, onarım, yenileme ve düzenleme çalışmasının Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandığı, böylece tesisin mevcut haliyle Süper Lig müsabakalarına ev sahipliği yapabilmesi için gerekli asgari kriterleri karşıladığı ifade edildi.

Erzurumspor FK'ya Galatasaray maçı öncesi müjde

Valilik açıklamasında, yaklaşık bir yılı aşkın süren teknik değerlendirme, güçlendirme ve iyileştirme çalışmalarının ardından alınan kararın Erzurumspor camiasına, taraftarlara ve Erzurum halkına hayırlı olması temennisinde bulunulurken, süreçte destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, Erzurum Teknik Üniversitesi, Doç. Dr. Dilek Okuyucu ve ekibi ile çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür edildi. Ayrıca Erzurumspor'a ve mavi-beyazlı camiaya Süper Lig'de başarılı bir sezon dileğinde bulunuldu.

İLK MAÇ GALATASARAY'A KARŞI

Süper Lig'in ilk haftasında Amed deplasmanına gidecek olan Erzurumspor FK, tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray'la oynayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK'ya Galatasaray maçı öncesi müjde - Son Dakika

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