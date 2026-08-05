Trabzon'da 7'den 70'e herkes Salah'ı bekliyor - Son Dakika
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Trabzon'da 7'den 70'e herkes Salah'ı bekliyor

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Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer sürecinin resmiyet kazanmasının ardından Trabzon'da heyecanlı anlar yaşanıyor. Bordo-mavili taraftarlar, Salah'ın kente gelişini sabırsızlıkla beklerken, havalimanında yapılacak karşılama için hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un dünya futbolunun en önemli isimlerinden Muhammed Salah transferini duyurmasının ardından kentte adeta bayram havası oluştu. Sosyal medyada günlerdir geri sayıma geçen taraftarlar, yıldız futbolcunun Trabzon'a ayak basacağı anı beklerken, birçok taraftar havalimanında karşılamaya hazırlanıyor.

TRABZON'DA SALAH HEYECANI

Sosyal medyada "Salah" paylaşımları artarken, yıldız futbolcunun transferi kombine bilet satışlarına da yansıdı. Edinilen bilgiye göre, taraftar gruplarına ayrılan kontenjan dışında son iki günde yaşanan yoğun taleple birlikte satılan kombine sayısının 10 bine yaklaştığı öğrenildi. Trabzonsporlu taraftar Yiğit Kanber, "Salah bence büyük başarılar yapacak. Şampiyon olabiliriz. Gol kralı olsun istiyorum. Son dakikalarla iyi işler yaparak takımımızı kurtarsın istiyorum. Bizi şampiyon yapabilir" dedi.

Trabzon'da 7'den 70'e herkes Salah'ı bekliyor

''HEYECANDAN UYUYAMADIK''

Esma Cansu Bayraktar ise, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Bugün heyecandan uyuyamadık. Benim gibi dünyanın dört bir tarafında milyonlarca taraftar olduğunu biliyorum. Dünya markası olan bir futbolcu. Trabzon'un marka olan değerine çok daha fazla şeyler katabileceğine inanıyorum. Çok heyecanlıyız. Fatih Tekke hocamız takımı çok güzel bir şekilde koordinasyon sağladı, disipline etti. Bu sene şampiyonluğa oynayacağımızı bekliyorum. Daha Trabzon'a gelmeden Salah'ın beklentileri karşıladığını düşünüyorum. Takımı üst düzey dinamize etmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Trabzon'da 7'den 70'e herkes Salah'ı bekliyor

''ÇOK BÜYÜK BİR KAZANÇ OLDU''

Bordo-mavili taraftar Hayati Turhan da, "Trabzon, Trabzonspor ve Türkiye için çok büyük bir kazanç oldu. Dünyanın dört bir tarafı burayı izliyor. Trabzonspor için çok büyük değer olacak. Trabzon şehrine bir hava getirecek. Bu sezon şampiyonluk bekliyoruz. Şehir olarak köstek değil destek olursak bu iş olacak" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da 7'den 70'e herkes Salah'ı bekliyor

''ŞAMPİYONLUĞA GİDECEĞİZ''

95 yaşındaki Hemdiye Nine ise, "Bu seneki gayretle kupaya yanaşıyoruz. Bu sene şampiyonluğa gideceğiz. İyi futbolcular aldık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzon'da 7'den 70'e herkes Salah'ı bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aaarıza Muhabbetler !! Aaarıza Muhabbetler !!:
    hemdiye teyzenin patik gelirinin %100 ü de 1 1 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Bu Salaha verilen miktar ne kadar 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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