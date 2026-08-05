Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama - Son Dakika
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Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama

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Trabzonspor'un yeni transferiMuhammed Salah, İstanbul'dan hareket eden uçakla şehre ulaştı. Salah'ı binlerce bordo-mavili taraftar büyük bir coşkuyla karşıladı.

Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon’a geldi. 34 yaşındaki Mısırlı yıldız, havalimanında binlerce bordo-mavili taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

''YA ALLAH BİSMİLLAH, MUHAMMED SALAH''

Saatler öncesinden havalimanına akın eden taraftarlar, Salah’ı tezahüratlar ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarlar ''Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah'' sloganlarıyla yeni yıldızlarını bağrına bastı.

Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama

İSTANBUL'A GELİŞ VE İLK MESAJI 

Trabzonspor yetkilileri, Salah'ı tatil yaptığı Yunanistan’a giderek Türkiye’ye getirmişti. Mısırlı futbolcu çarşamba günü öğle saatlerinde İstanbul’a ulaşmış ve orada da yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Ardından Trabzon’a hareket etmişti. Türkiye yolculuğu sırasında 61 numaralı Trabzonspor formasını giyen Salah, kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda taraftarlara ''Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon.'' sözleriyle seslenmişti. 

Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama

İMZA TÖRENİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Salah için 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.30’da Papara Park’ta imza töreni düzenlenecek.Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan yıldız, yıllık 17 milyon euro kazanacak. Salah, kulübün kendi ismini taşıyan ''Salah'' ürünlerinden yüzde 20 pay alacak.

Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama

LIVERPOOL'DA EFSANE KARİYER

Kariyerinde sayısız rekora imza atan Salah, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu. Liverpool formasıyla 442 maça çıkan Salah, 257 gol ve 123 asist üretti. 

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Son Dakika Spor Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama - Son Dakika

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