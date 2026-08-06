İkinci lig takımı Mallorca, Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi PSG'yi paramparça etti - Son Dakika
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İkinci lig takımı Mallorca, Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi PSG'yi paramparça etti

İkinci lig takımı Mallorca, Şampiyonlar Ligi\'nin son sahibi PSG\'yi paramparça etti
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La Liga 2 ekibi Mallorca, Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi PSG'yi hazırlık maçında 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren La Liga 2 ekibi Mallorca, hazırlık maçında Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi olan dünya devi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. 

MALLORCA PSG'Yİ SAHADAN SİLDİ

Sahada üstün bir futbol sergileyen İspanyol temsilcisi, güçlü rakibini 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

3 GOLLE ŞOV YAPTILAR

Mallorca’ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Luvumbo, 40. dakikada Virgili ve 51. dakikada Raillo kaydetti. PSG karşısında sergilediği etkili hücum performansı ve sağlam savunmasıyla dikkat çeken Mallorca, yeni sezon öncesi taraftarlarına umut verirken sergilediği bu performansla parmak ısırttı.

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Son Dakika Spor İkinci lig takımı Mallorca, Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi PSG'yi paramparça etti - Son Dakika

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