Aziz Yıldırım \'\'Bu hafta bitecek\'\' demişti! Cihan Kamer\'den forvet transferi için açıklama

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde Sturm Graz’ı 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Maç sonrasında Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer önemli değerlendirmelerde bulundu.

''DAHA İYİ BİR TAKIM İZLEYECEĞİZ''

Kamer, yeni transferlerin takıma uyum sürecine değinerek, ''Greenwood aramıza sadece 15 gün önce katıldı. Ake de benzer şekilde. Tam anlamıyla bir takım haline gelmek, yeni sistemi ve baskılı oyunu oturtmak zaman alıyor. Oyuncularımızın istenilen performansa ulaşması da süreç istiyor. Buna rağmen Fenerbahçe olarak güzel futbol oynuyoruz ve taraftarımızın beklediği baskılı oyunu sahaya yansıtıyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım izleyeceğiz.'' dedi.

''FORVET TRANSFERİ PLAY-OFF'A YETİŞECEK''

Forvet transferinin Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi bu hafta içerisinde değil, play-off maçlarına kadar yetişeceğini ifade eden Kamer, ''İnşallah Vedat’ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrfor daha katılacak. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse çok daha farklı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Forvet transferi bu haftaya değil play-off turuna kadar yetişecek.” ifadelerini kullandı.

''3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÖYLENİYOR''

Cihan Kamer, sol bek Jayden Oosterwolde’nin durumuyla ilgili ise şu bilgileri verdi: ''Henüz kesin bilgi gelmedi ama Jayden Oosterwolde’nin maalesef en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı söyleniyor.''